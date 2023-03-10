Аппарат проверили в бенчмарке Geekbench

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

После релиза нескольких смартфонов серии Redmi Note 12 5G готовятся к релизу версии этих аппаратов с поддержкой только 4G. Первый смартфон Redmi Note 12 4G уже видели на нескольких сайтах сертификации. Благодаря этому стали известны некоторые характеристики устройства.

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Среди прочего смартфон появился в бенчмарке Geekbench, позволяя оценить его производительность. Note 12 4G с модельным номером Xiaomi 23028RA60L обладает 8-ядерным процессором с базовой частотой 1,9 ГГц. В состав чипа входит также графический процессор Adreno 610. Из этого можно сделать вывод, что речь идёт о системе на чипе Snapdragon 680.

Аппарат имеет 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и Android 13. Используется тип хранилища UFS 2.2. В одноядерном тесте он набрал 422 балла и в многоядерном 1252 балла.

Размеры корпуса должны составить 165,66 x 75,96 x 7,85 мм, вес около 183,5 г. Экран размером 6,67 дюйма относится к типу AMOLED FHD + 120 Гц с отверстием по центру. Там находится камера 13 Мп, основная задняя камера 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.

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Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка 33 Вт. Есть сканер отпечатков сбоку, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0. и корпус с защитой IP53, пишет Gizmochina.