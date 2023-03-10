После релиза нескольких смартфонов серии Redmi Note 12 5G готовятся к релизу версии этих аппаратов с поддержкой только 4G. Первый смартфон Redmi Note 12 4G уже видели на нескольких сайтах сертификации. Благодаря этому стали известны некоторые характеристики устройства.
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Среди прочего смартфон появился в бенчмарке Geekbench, позволяя оценить его производительность. Note 12 4G с модельным номером Xiaomi 23028RA60L обладает 8-ядерным процессором с базовой частотой 1,9 ГГц. В состав чипа входит также графический процессор Adreno 610. Из этого можно сделать вывод, что речь идёт о системе на чипе Snapdragon 680.
Аппарат имеет 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x и Android 13. Используется тип хранилища UFS 2.2. В одноядерном тесте он набрал 422 балла и в многоядерном 1252 балла.
Размеры корпуса должны составить 165,66 x 75,96 x 7,85 мм, вес около 183,5 г. Экран размером 6,67 дюйма относится к типу AMOLED FHD + 120 Гц с отверстием по центру. Там находится камера 13 Мп, основная задняя камера 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, зарядка 33 Вт. Есть сканер отпечатков сбоку, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0. и корпус с защитой IP53, пишет Gizmochina.