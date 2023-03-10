Он получил лишь несколько подсказок со стороны человека

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Чат-боты на основе ChatGPT встречаются всё чаще. Несмотря на споры об авторских правах и другие проблемы, все крупные компании хотят использовать такую технологию, чтобы не отстать от конкурентов.

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Недавно ChatGPT создал свою первую математическую игру. ИИ придумал числовую головоломку, включая название и программный код, с небольшой помощью человека.

Программист Дэниел Тейт попросил ChatGPT предложить ему несколько игр, похожих на судоку. Тейту нужно было нечто уникальное, поэтому он изменил запрос, указав несуществующую игру. После нескольких попыток ChatGPT изобрёл «Sum Delete».

Правила игры просты. Нужно вычёркивать числа на сетке так, чтобы сумма каждой строки и столбца равнялась суммам, указанные справа и внизу макета. В игре есть несколько уровней сложности, начиная от очень простой сетки 3x3 и заканчивая весьма сложной сеткой 9x9, где в матрицу вводятся отрицательные и двузначные числа.

Оригинальное название игры Sum Delete показалось Тейту недостаточно привлекательным и он запросит ИИ придумать лучше. После пары попыток был предложен вариант «Sumplete», сочетание слов «sum» и «complete». Дальше он попросил ChatGPT запрограммировать рабочую версию игры. Примерно за 30 секунд ИИ написал веб-версию Sumplete на HTML и JavaScript с применением CSS.

Тейт провёл несколько часов за тестированием, настраивая игру и добавляя дополнительные функции. Затем Тейт приобрёл домен «sumplete.com» и создал сайт с игрой. Игроки могут выбирать уровни сложности или попробовать «Daily Sumplete» — головоломку 5x5, решение которой открывает вызов Daily Master.

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Тейт полагает, что Sumplete является уникальной игрой, но уверенности в этом нет. Он призывает всех, знакомых с похожими играми, связаться с ним. В любом случае, на этом примере видно, как можно использовать ИИ для создания рыночного продукта с минимальными усилиями. Хорошо это или плохо — каждый решает для себя сам, пишет Techspot.