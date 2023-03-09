Этому способствовало появление в его составе чат-бота

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Вице-президент компании Microsoft Юсуф Мехди сообщил, что поисковая система Bing сейчас имеет более 100 млн ежедневно активных пользователей. Это число выросло в течение месяца после того, как сервис получил собственный чат-бот на основе ИИ. По его словам, компания осознаёт, что является лишь «небольшим игроком с малой долей на рынке поисковых систем», но когда-то про Bing вообще не вспоминали. Теперь это не так и каждый день каждый третий пользователь Bing приходит в систему в первый раз.

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«Мы рассматриваем привлекательность нового Bing как подтверждение мнения о том, что поиск должен быть переосмыслен за счёт уникального ценностного объединения поиска, ответов, чата и творчества в одном интерфейсе».

Вместе с числом пользователей растёт число поисковых запросов. Компания объясняет это двумя факторами. Первым из них является рост популярности браузера Edge, чему могло способствовать добавление в него ИИ чата Bing. Также внедрение модели искусственного интеллекта Prometheus сделало результаты поиска Bing более релевантными, привлекая внимание пользователей.

Около трети ежедневных пользователей предварительной версии Bing каждый день используют его ИИ-чат для поисков. В среднем Microsoft видит три чата за сеанс. В 15% сеансов чата пользователи применяли Bing для создания нового контента. Запуск чат-бота Bing AI на мобильных устройствах поднял поисковую систему на новый уровень популярности. Число ежедневно активных пользователей выросло в шесть раз.

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Интегрировав чат-бот на ИИ в Bing, Microsoft стала более опасным конкурентом для Google. У Google тоже есть планы по запуску чат-бота. В феврале компания представила ИИ под названием Bard. Его демонстрация прошла неудачно, так что Google работает над улучшением ответов чат-бота, сообщает Engadget.