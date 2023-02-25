Компания Relativity Space готова запустить в космос первую напечатанную на 3D-принтере ракету. Калифорнийский стартап получил лицензию на запуск от Федерального авиационного управления (FAA) и уже назначил дату запуска. Если не будет проблем, первый запуск Terran 1 состоится 8 марта со стартового комплекса 16 на мысе Канаверал. Прямая трансляция будет доступна в интернете.
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Запуск станет первой попыткой компании Relativity выйти на орбиту. Ракета рассчитана на полезную нагрузку до 1250 кг. Быть может, если всё пройдёт удачно, подобная ракета в будущем повезёт в космос туристов.
Relativity описывает Terran 1 как самый большой напечатанный на 3D-принтере пытающийся совершить орбитальный полёт объект. Двухступенчатая одноразовая ракета имеет размеры 33,5 м в высоту и 2,28 м в ширину при весе 9280 кг. 85% этой массы напечатаны на 3D-принтере, хотя Relativity хочет добиться значения в 95%.
На ракете установлены девять двигателей Aeon на первой ступени и один Aeon Vac на второй. Топливом будет смесь жидкого кислорода и жидкого природного газа. Стартап обещает, что двигатели можно будет перевести на метановое топливо для будущих полётов на Марс.
Преемника Terran 1, Terran R, представили ещё в 2021 году. Размеры этой ракеты 65,8 х 4,8 м, она способна выводить на низкую околоземную орбиту более 20 т груза. Ожидается, что напечатанная на 3D-принтере полностью многоразовая ракета будет запущена в 2024 году.
Соучредитель и генеральный директор Тим Эллис, ранее работавший в Blue Origin, рассказал о сложностях достижения поставленных задач. При этом он уверен, что Relativity Space ждёт светлое будущее. Другой соучредитель Relativity, Джордан Нун, имеет опыт работы в Blue Origin и SpaceX.
Relativity отказалась от проведения одного из последних статических огневых испытаний первой ступени. Представитель компании говорит, что пришлось взвесить все за и против дополнительного износа от ещё одного испытательного полёта, который увеличивал риск прерывания первого реального полёта, пишет Techspot.