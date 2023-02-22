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Исследователи создают роботизированный «палец» для безопасного сканирования человеческого тела
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Человеческие пальцы обладают высокой чувствительностью тактильных ощущений. На основе этого китайские учёные хотя создать роботизированные «пальцы», способные безопасно и удобно сканировать материалы под кожей и прочими поверхностями. Возможности бионического пальца пригодятся для «неразрушающего контроля».

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По словам соавтора исследования и преподавателя Университета Уи Чжиминга Чена, прежде создававшиеся искусственные тактильные датчики умели анализировать лишь внешние формы, текстуры поверхности и их твёрдость. Чтобы узнать, что находится внутри, нужны оптические технологии и потенциально инвазивные (или крупные) устройства, такие как компьютерная томография, ПЭТ-сканирование, ультразвуковая томография или МРТ.

Новое сканирующее устройство похоже на палец и умеет сканировать не хуже вышеназванных оптических технологий. Искусственный палец создан по образу и подобию человеческого пальца и со скрытой внутри сложной сенсорной сетью.

Когда пальцы человека касаются поверхности, происходит «механическая деформация» кожи, сжатие и растяжение. Это стимулирует механорецепторы испускать электрические импульсы, которые идут через центральную нервную систему в соматосенсорную кору головного мозга. Здесь механические импульсы декодируются и «прочитываются» мозгом для распознавания характеристик того, к чему палец прикоснулся.

Устройство получило упрощённый дизайн. На верхнюю часть крепится металлический цилиндр, представляющий собой контактный наконечник. Пучки углеродного волокна, работающие как тактильные механорецепторы, подключаются к блоку для обработки сигналов, аналогу мозга. Металлический цилиндр сканирует поверхность касаниями, которые сжимают углеродные волокна и отправляют информацию о жёсткости или мягкости поверхности.

Данные отображаются на 3D-карте на экране, позволяя получить представление о характеристиках поверхности. Исследователи протестировали устройство, сравнив жёсткую букву «А» под слоем мягкого кремния, и распечатанную на 3D-принтере физическую модель ткани с тремя слоями твёрдого полимера («скелета») и мягким силиконовым внешним слоем («мышцами»). В последнем случае палец почувствовал «кровеносный сосуд» под слоем мышц.

Также палец смог отсканировать вышедшее из строя электронное устройство. Он показал трёхмерную карту компонентов, включая точку разрыва электрической цепи.

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Теперь исследователи работают над наделением пальца дополнительными возможностями, такими как «всенаправленное обнаружение» различных материалов поверхности, сообщает Techspot.

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#сканирование
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