Android 14 позволит сторонним магазинам приложений обновляться проще и безопаснее

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

В последнее время регулирующие органы разных стран высказываются против Google и Apple. Они критикуют их за строгий контроль над распространением программного обеспечения на своих системах. Google технически разрешает работу сторонних магазинов приложений на Android, но с недостатками по сравнению с Google Play. В Android 14 некоторые недостатки могут быть устранены.

реклама

XDA Developers описывает код в предварительной версии Android 14 для разработчиков. Изменения в коде касаются того, как альтернативные магазины приложений устанавливают и обновляют программное обеспечение.

Приложения из сторонних магазинов могли пассивно устанавливать фоновые обновления ещё в Android 12, но не могли проверить, когда безопасно обновляться. Нельзя было определять, используется ли приложение в данный момент, так что фоновые обновления могли помешать работе пользователей. Это затруднило автоматические обновления приложений.

Новый API в Android 14 позволяет Android узнавать, находится ли приложение на переднем плане, взаимодействует ли с пользователями, разговаривает ли пользователь по телефону или устройство находится в спящем режиме. Раньше разработчики сами могли добавлять такие проверки, но теперь им не придётся этого делать.

Другое изменение Android 14 может помешать предустановленным магазинам приложений автоматически обновлять приложения из сторонних магазинов. Когда при первой установке из внешнего источника пользователь включает «Обновить права собственности», это запрещает Google Play или другому стороннему магазину обновлять приложение без разрешения пользователя. Сторонние магазины в Android 14 могут запрашивать у пользователей разрешение перед автоматическим обновлением приложений.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Всё это может сделать сторонние магазине популярнее. Правительства Европы, Северной Америки и Южной Кореи борются с монополией Apple и Google в виде ограничения программного обеспечения для смартфонов и обработки платежей. В результате Apple в ближайшие годы тоже может разрешить установку приложений из сторонних магазинов приложений, считает Techspot.