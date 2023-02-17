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Android 14 убирает преграды для сторонних магазинов приложений
Android 14 позволит сторонним магазинам приложений обновляться проще и безопаснее
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В последнее время регулирующие органы разных стран высказываются против Google и Apple. Они критикуют их за строгий контроль над распространением программного обеспечения на своих системах. Google технически разрешает работу сторонних магазинов приложений на Android, но с недостатками по сравнению с Google Play. В Android 14 некоторые недостатки могут быть устранены.

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XDA Developers описывает код в предварительной версии Android 14 для разработчиков. Изменения в коде касаются того, как альтернативные магазины приложений устанавливают и обновляют программное обеспечение.

Приложения из сторонних магазинов могли пассивно устанавливать фоновые обновления ещё в Android 12, но не могли проверить, когда безопасно обновляться. Нельзя было определять, используется ли приложение в данный момент, так что фоновые обновления могли помешать работе пользователей. Это затруднило автоматические обновления приложений.

Новый API в Android 14 позволяет Android узнавать, находится ли приложение на переднем плане, взаимодействует ли с пользователями, разговаривает ли пользователь по телефону или устройство находится в спящем режиме. Раньше разработчики сами могли добавлять такие проверки, но теперь им не придётся этого делать.

Другое изменение Android 14 может помешать предустановленным магазинам приложений автоматически обновлять приложения из сторонних магазинов. Когда при первой установке из внешнего источника пользователь включает «Обновить права собственности», это запрещает Google Play или другому стороннему магазину обновлять приложение без разрешения пользователя. Сторонние магазины в Android 14 могут запрашивать у пользователей разрешение перед автоматическим обновлением приложений.

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Всё это может сделать сторонние магазине популярнее. Правительства Европы, Северной Америки и Южной Кореи борются с монополией Apple и Google в виде ограничения программного обеспечения для смартфонов и обработки платежей. В результате Apple в ближайшие годы тоже может разрешить установку приложений из сторонних магазинов приложений, считает Techspot.

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#android 14
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