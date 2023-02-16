В этом году курс BTC вырос на 50%

Крипто-зима длится уже довольно долго и стоимость биткоина с июня находится ниже отметки в $30000. События ночи четверга дают понять, что поворот может быть не за горами. За сутки курс BTC вырос с $22000 до $24800, что стало максимумом с прошлого лета. За эти же сутки капитализация всего рынка криптовалют увеличилась более чем на $84,8 млрд. Этому не помешали недавние нападки на рынок криптовалют регулирующих органов США.

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Падение TerraUSD в прошлом мае и последующий крах биржи FTX привели к падению рынка. Начались регулярные судебные процессы, банкротства и увольнения тысяч сотрудников бирж и компаний. Общая стоимость криптовалюты в этот период потеряла $1,4 млрд.

В начале года биткоин стоил $16605. Цена не спеша росла, в середине января превысила $20000, а в середине февраля добралась почти до $25000. Рост за сутки составил 11%, с начала года на 50%.

Между тем, не далее как в понедельник Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк приказал платформе инфраструктуры блокчейна и токенизации Paxos прекратить выпускать третий по величине стейблкоин Binance USD (BUSD). SEC уведомила Paxos, что агентство рассматривает возможность назвать BUSD ценной бумагой, а не товаром, что означает смену правил регулирования.

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Повысить стоимость криптовалют может и рост мировых цен на акции. Он вызван надеждами на то, что увеличение процентных ставок ФРС будет бороться с инфляцией, не приводя к рецессии в США, пишет Techspot.