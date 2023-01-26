Компания AMD опубликовала статью о соотношении сил своих видеокарт двух последних поколений Radeon RX 7000/6000. Новые карты ожидаемо быстрее, но при рассмотрении соотношения скорости и цены не всё так однозначно.
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Radeon RX 7900 имеет лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с конкурирующими Nvidia RTX 4090/4080. При этом AMD уступила самой себе, поскольку карта Radeon RX 6950XT по ценности ещё выше, чем RX 7900 XT. На разрешении 4K RX 7900 XTX выдаёт в среднем 180 кадров/с, на 7% обходя RX 6950XT.
Разница в производительности уменьшается на разрешении 1080p. RX 6950XT за $699 выдаёт в среднем 338 кадров/с. RX 7900 XT за $899 достигает в среднем 355 кадров/с. Разница в производительности составляет всего 5% при разнице в цене почти 29%. Для экономных и расчётливых покупателей карты RX 6900 могут быть интереснее.
AMD не включила в этот анализ Radeon RX 6900 XT по цене $649, поскольку её трудно найти в продаже.
Карты RX 7900 и RX 6800+ оказались более ценными по сравнению с представителями серии Nvidia RTX 40. Ближе всего к ним приближается самая дешёвая модель RTX 4070 Ti.
Остаётся ждать появления ещё более дешёвых карт последнего поколения и посмотреть, какие из них станут лучшими по соотношению цены и возможностей, пишет Videocardz.