AMD показала диаграммы производительности видеокарт на RDNA2/RDNA3

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Компания AMD опубликовала статью о соотношении сил своих видеокарт двух последних поколений Radeon RX 7000/6000. Новые карты ожидаемо быстрее, но при рассмотрении соотношения скорости и цены не всё так однозначно.

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Radeon RX 7900 имеет лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с конкурирующими Nvidia RTX 4090/4080. При этом AMD уступила самой себе, поскольку карта Radeon RX 6950XT по ценности ещё выше, чем RX 7900 XT. На разрешении 4K RX 7900 XTX выдаёт в среднем 180 кадров/с, на 7% обходя RX 6950XT.

Разница в производительности уменьшается на разрешении 1080p. RX 6950XT за $699 выдаёт в среднем 338 кадров/с. RX 7900 XT за $899 достигает в среднем 355 кадров/с. Разница в производительности составляет всего 5% при разнице в цене почти 29%. Для экономных и расчётливых покупателей карты RX 6900 могут быть интереснее.

AMD не включила в этот анализ Radeon RX 6900 XT по цене $649, поскольку её трудно найти в продаже.

Карты RX 7900 и RX 6800+ оказались более ценными по сравнению с представителями серии Nvidia RTX 40. Ближе всего к ним приближается самая дешёвая модель RTX 4070 Ti.

Остаётся ждать появления ещё более дешёвых карт последнего поколения и посмотреть, какие из них станут лучшими по соотношению цены и возможностей, пишет Videocardz.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming



