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В январе технологические компании уже уволили персонала больше, чем за весь декабрь
Технологические увольнения продолжают набирать обороты
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Прошла всего неделя нового года, а технологический сектор экономики уже понёс большие потери. По статистике Layoffs Tracker, в этом месяце во всём мире уже сократили 29686 сотрудников 27 технологических компаний. За весь декабрь уволено было 17074 сотрудников. Это значит, что за срок в четыре раза меньше число увольнений почти на 74% превысило показатель прошлого месяца.

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Amazon на этой неделе сообщила, что уволит 18000 сотрудников после найма в последние несколько лет на фоне роста компании во времена пандемии. Генеральный директор Энди Джасси рассказал, что это затронет несколько подразделений, главным образом магазины Amazon.

Занимающаяся облачным программным обеспечением компания Salesforce из Сан-Франциско увольняет 8000 сотрудников, что составляет примерно 10% её персонала.

Несколько криптовалютных компаний тоже собираются увольнять людей. Genesis прощается с 30% сотрудников, а Silvergate с 40%. Платёжная компания Wyre вообще прекращает свою деятельность. Сайты электронной коммерции Everlane и Stitch Fix в последние дни уволили 17% и 20% сотрудников соответственно.

Данные Layoffs Tracker показывают, что объём сокращений растёт с прошлого мая. В ноябре по всему миру было уволено более 71000 технических специалистов. В число лидеров вошли Meta*, Amazon, HP, Twitter и Cisco.

Ситуация Amazon относится и к многим другим большим технологическим компаниям, которые переборщили с наймом персонала во время пандемии для удовлетворения роста спроса на их услуги. Теперь всплеск онлайн-активности пошёл на убыль, так что сотрудники становятся лишними, пишет Techspot.


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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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#технологии
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