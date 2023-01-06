Все больше пользователей игровой платформы Steam тоже переходят на неё

Темпы распространения операционной системы Windows 11 далеки от рекордных, в том числе в корпоративном сегменте, где эти темпы всегда ниже, чем среди домашних пользователей. Согласно новому отчёту, это скоро изменится и многие компании начинают постепенно переходить на Windows 11.

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Фирма StatCounter установила код отслеживания на 1,5 млн сайтов и насчитала, что в декабре Windows 11 была установлена на 16,93% компьютеров. В ноябре и октябре эта доля была 16,12% и 15,44% соответственно, так что рост идёт медленно. Windows 10 в декабре была установлена на 68,01% компьютеров.

Вице-президент по исследованиям инфраструктуры и эксплуатации цифровых рабочих мест в исследовательской фирме Gartner Стив Клейнханс говорит, что доля Windows 11 соответствует его ожиданиям. По его мнению, многие компании ждали первого крупного обновления Windows 11, прежде чем переходить на неё. Релиз обновления 22H2 состоялся в сентябре. Компаниям нет смысла спешить с обновлением до Windows 11 до конца 2024 года, когда начнёт приближаться дата прекращения поддержки Windows 10.

Microsoft ранее обещала, что будет поддерживать минимум один полугодовой канал Windows 10 до 14 октября 2025 года. Тогда будет прекращена поддержка Windows 10 Home и Pro. Как было с Windows 7, некоторые предприятия могут платить за расширенную поддержку и после этого.

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Всё больше геймеров тоже переходят на Windows 11. На платформе Steam их доля сейчас 28,42%, пишет Techspot.