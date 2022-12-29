Это случится вскоре после выставки в Лас-Вегасе

В интернете обнаружились слайды с описанием краткосрочных технологических планов компании AMD. Из них можно узнать о грядущем появлении трёх новых процессоров для настольных ПК, моделей не X. Это будут Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600.

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Ryzen 9 7900 получит 12 ядер/24 потока, 76 МБ кэша и частоту до 5,4 ГГц. Ryzen 7 7700 имеет 8 ядер/16 потоков, 40 МБ кэша и частоту до 5,3 ГГц, а у Ryzen 5 7600 6 ядер/12 потоков, 38 МБ кэша и частота до 5,1 ГГц. Базовые тактовые частоты указаны не были.

На другом слайде AMD сравнивает Ryzen 9 7900 со своим же процессором Ryzen 9 5900X в играх и бенчмарках. Везде новый процессор имеет преимущество, в том числе на 31% в DOTA 2 и до 48% в Corona Renderer. Рекомендованная цена на эти модели составит $429, $329 и $229 соответственно, TDP у всех 65 Вт.

Если ориентироваться на цены в США, в магазине Newegg есть аналогичные процессоры X за $463,99, $346,98 и $248,99. Версии не X позволят сэкономить $34,99, $17,98 или $19,99, если цены на новые чипы в магазинах будут как на слайдах. Релиз состоится 10 января, через пару дней после выставки CES.

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Учитывая малозначительную разницу в цене, нет особого смысла экономить, разве что с целью уменьшения энергопотребления и нагрева. Что касается выставки CES 2023, она запланирована на 5-8 января и там будет анонсировано немало и других процессоров, помимо продуктов прочих категорий, сообщает Techspot.