Настоящий оптический зум от 4х до 9x

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LG перестала сама выпускать смартфоны, но не перестала производить кое-какие компоненты для них. Скоро на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе она собирается кое-что показать.

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Речь идёт про модуль телеобъектива с оптическим зумом. Камера с оптическим зумом производства LG Innotek предложит настоящий оптический зум в диапазоне от 4– до 9-кратного благодаря внутреннему приводу, физически перемещающему объектив.

Большинство современных смартфонов используют несколько модулей фиксированной камеры с разным фокусным расстоянием. Пробелы заполняются менее качественным цифровым зумом.

Модуль LG будет работать вместе с оптическим стабилизатором и должен уменьшить количество отдельных модулей камеры у смартфонов и размер выступа камеры. Освободившееся внутри корпусов пространство позволит увеличить размер аккумуляторов или других компонентов.

LG успела получить приз CES 2023 Innovation Award и сотрудничает с Qualcomm для оптимизации автоматической фокусировки, экспозиции и баланса белого при использовании процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Генеральный директор LG Innotek Чжон Чеол-дон говорит, что следующим шагом в эволюции мобильной фотографии станет увеличение оптического зума камер. Производители уже добились немалого прогресса в сенсорных технологиях и искусственном интеллекте, так что на очереди камеры.

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В результате камеры смартфонов получат возможность всерьёз конкурировать с цифровыми однообъективными зеркальными фотоаппаратами (DSLR). Остаётся ждать, пока начнут появляться первые смартфоны с новым модулем от LG, пишет Techspot.