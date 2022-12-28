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Анонсированные во вторник смартфоны Redmi K60 получили беспроводную зарядку
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Смартфоны Redmi K всегда предлагали производительность флагманского уровня по более  скромной цене. Новыми представителями этой серии становятся три аппарата Redmi K60, представленные в Китае. Все они обладают плоским 6,67-дюймовым экраном OLED с разрешением 3200 x 1440, вспомогательными камерами 8 Мп и 2 Мп (сверхширокоугольная и макро), Bluetooth 5.3, двумя стереодинамиками, инфракрасным сенсором и NFC. Остальные характеристики различаются.

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В модели Pro установлен последний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор 5000 мАч и проводная зарядка 120 Вт. На полную зарядку устройства уходит лишь 19 минут. Впервые в аппаратах Redmi появилась беспроводная зарядка, мощность которой составляет 30 Вт.

Основная задняя камера 50 Мп на сенсоре IMX800 (1/1,49 дюйма, размер пикселя 1 мкм, оптическая стабилизация изображения). Разрешение передней камеры 16 Мп.

Внутри экрана находится сканер отпечатков, есть Wi-Fi 6E и MIUI 14. Существуют версии устройства со стандартной стеклянной задней панелью и модель Champion Performance Edition с задней панелью из кевлара.

Более доступным по цене является аппарат Redmi K60. Он использует процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, разогнанный до частоты 3,2 ГГц. Ёмкость аккумулятора 5500 мАч, проводная зарядка мощностью 67 Вт, беспроводная 30 Вт.

Основная камера 64 Мп с апертурой f / 1,79, размером пикселей 0,7 мкм и оптической стабилизацией, передняя камера 16 Мп.

Среди прочих характеристик Redmi K60 сканер отпечатков в экране, оболочка MIUI 14 и Wi-Fi 6E. Аппарат доступен со стеклянной и кожаной задней крышкой, но только в синем цвете.

Третьей моделью стал Redmi K60E на процессоре Dimensity 8200. Ёмкость аккумулятора здесь 5500 мАч, зарядка мощностью 67 Вт, беспроводная зарядка отсутствует.

Разрешение основной камеры равно 48 Мп с апертурой f/1,79, размер пикселей 0,8 мкм и оптической стабилизацией. Спереди находится камера 20 Мп, сбоку сканер отпечатков, есть система MIUI 13 и Wi-Fi 6.

Redmi K60 Pro стоит от 3299 юаней ($474) за базовую версию 8/128 ГБ, а K60 от 2499 юаней ($359) за 8/128 ГБ. Redmi K60E предлагается за 2199 юаней ($316) за 8/128 ГБ. K60 и K60 Pro доступны с 16 ГБ памяти и хранилищем 512 ГБ, а K60E 12 ГБ/512 ГБ.

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Наверняка скоро эти аппараты появятся в других странах, скорее  всего под именем Poco, пишет Androidauthority.

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#смартфоны #redmi
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