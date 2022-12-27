Перед появлением Galaxy S23 вряд ли можно ждать повышения спроса на устаревающие модели

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Перед анонсом смартфонов Samsung Galaxy S23, до которого остаётся чуть более месяца, не слишком хороши оказались продажи моделей Galaxy S22. Появилась информация, что Samsung рассчитывала реализовать на 30 млн экземпляров больше. Главной причиной неудачи может быть снижение интереса к классическим флагманским смартфонам в пользу гибких, считает южнокорейское издание FNNews со ссылкой на компанию Counterpoint Research.

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Впрочем, Samsung Galaxy Z Flip 4 тоже не блистал, набрав не более 10% рынка в США, Канаде, Японии и Китае. По этому важному показателю Galaxy Z Flip 3 годом ранее проявил себя лучше. Улучшения в новом смартфоне минимальные, так что остаётся надеяться, что Galaxy Z Flip 5 будет более интересным.

Еще одним ударом по финансовым показателям Samsung стало то, что средняя стоимость продаж всех её смартфонов выросла всего на 2% против 7% у Apple. Продажи увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но доход Samsung упал примерно на 4%, а рыночная доля сократилась на 0,2%.

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Анонс Galaxy S23 ожидается 1 февраля, а начало продаж 17 февраля, пишет Phonearena.