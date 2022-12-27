Раджа Кодури возвращается на должность главного архитектора

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Проблемы с появлением первого поколения видеокарт Intel дали повод думать, что компания на этом рынке надолго не задержится. Intel опровергает эти слухи, хотя её внутренняя реорганизация продолжает подогревать их.

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Intel недавно объявила о разделении подразделения ускоренных вычислений (AXG) на две части с целью лучше сосредоточиться на рынках графики для потребителей и датацентров. Основатель AXG Раджа Кодури опять будет главным архитектором Intel, координируя работу подразделений CPU, GPU и ИИ.

Отдел потребительской графики отвечает за дискретные видеокарты Intel Arc и присоединится к группе клиентских вычислений Intel. Отдел ускоренных вычислений присоединится к группе центров обработки данных и искусственного интеллекта, другому важному корпоративному рынку обработки графики. На обоих этих рынках лидирует Nvidia.

Можно подумать, что эта реорганизация не сулит ничего хорошего видеокартам Arc. Intel говорит, что не собирается прекращать работать над ними. Она хочет поддерживать линейку карт Alchemist и в ближайшие годы выпустить новые поколения карт Battlemage и Celestial.

Intel несколько раз переносила выпуск видеокарт Alchemist. Они появились в середине 2022 года и никак не обеспокоили Nvidia и AMD. Intel Arc 380 разочаровала на фоне конкурирующих моделей AMD Radeon RX 6400 и Nvidia GTX 1650. Intel A750 и A770 могут противостоять разве что средним картам Nvidia прошлых пары лет.

Слабостью карт Arc Alchemist стала низкая производительность в играх на DirectX 11 и DirectX 9. Intel сосредоточилась на DirectX 12 для современных игр, но многие из них применяют DirectX 11. Counter-Strike: Global Offensive является самой популярной игрой в Steam и работает на DirectX 9. Intel пришлось повышать производительность в старых играх, выпуская всё новые версии драйверов.

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Что касается карт будущих поколений, сроков их появления пока нет, пишет Techspot.