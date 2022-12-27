Анонс версии для Китае состоится уже на следующей неделе

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Уже 4 января в Китае будет представлен флагманский смартфон OnePlus 11, а 7 февраля ожидается его международный анонс. К настоящему времени известна большая часть его характеристик и функциональных возможностей.

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Недавно производитель показал несколько изображений дизайна устройства, а теперь появились настоящие фотографии. На них смартфон имеет плоские края без изгибов, как у экранов значительной части современных флагманов. Наверху экрана находится вырез для камеры. Как уже говорилось, возвращается ползунок оповещений, располагающийся на правом краю.

Кнопка питания также находится справа, а регулятор громкости слева. Задняя поверхность рельефная для улучшения захвата. Модуль камеры круглый и находится в верхнем левом углу. В нём три камеры и светодиодная вспышка.

OnePlus 11 уже появился в базе данных организации TENAA. Оттуда известно об экране AMOLED 6,7 дюйма с разрешением 3216 х 1440 пикселей, частотой 120 Гц, 10-битными цветами и сканером отпечатков внутри. Ещё ниже находится процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ или 16 ГБ памяти и 256 ГБ или 512 ГБ хранилище. Разрешение основной камеры 50 Мп, сверхширокоугольной 48 Мп и телефото 32 Мп. Разрешение передней камеры равно 16 Мп.

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Смартфон работает на Android 13 с оболочкой ColorOS 13 у китайской версии и OxygenOS у международной. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч при мощности зарядки 100 Вт, пишет Gizmochina.