Азиатские цены Nvidia GeForce RTX 4070 Ti оказались намного выше вероятной рекомендованной цены

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 Ti официально будет представлена на первой неделе января, но её уже обнаруживали у розничных продавцов. Также появлялись сведения о производительности этой модели. Появившиеся цены для Китая могут указывать, сколько в Азии будут стоит нереференсные модели.

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На сайте Baidu пользователь опубликовал изображения карт MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio и MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X. Их стоимость составляет 7599 юаней ($1092) и 7199 юаней ($1034) соответственно. Это значительно дороже, чем ожидаемая рекомендуемая производителем цена, что объясняется азиатскими налогами.

4070 Ti будет работать на GPU AD104-400 с 7680 ядрами или со всеми имеющимися 60 активными потоковыми мультипроцессорами. У карты 48 МБ кэш-памяти L2 и 192-битная шина, объём памяти GDDR6X равен 12 ГБ. Скорость памяти должна быть 21 Гбит/с при пропускной способности 504 ГБ/с. Частота GPU 2610 МГц, максимальная частота ещё выше.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

TBP установлен на уровне 285 Вт, что на 35 Вт меньше по сравнению с RTX 3080 10 ГБ и на 5 Вт меньше, чем у RTX 3070 Ti. Скорость должна превосходить RTX 3080, но на 30-40% уступать 4080 16 ГБ, пишет WCCFTech.