Согласно последней статистике, компания Apple продолжает зарабатывать на рынке смартфонов больше всех. Counterpoint Research сообщает, что она смогла увеличить долю доходов на мировом рынке смартфонов, хотя в целом продажи упали за год на 3%. Количество выпущенных устройств уменьшилось на 12%, но средняя стоимость продаж выросла на 10%.
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От общего числа проданных смартфонов на долю аппаратов с поддержкой 5G пришлось 46%, что стало новым рекордом. В 3-м квартале доля Apple от доходов была 42%, что на 37,1% больше показателя годичной давности. Поставки iPhone 14 Plus стартовали только в первую неделю октября, то есть уже не в 3-м квартале.
Samsung находится на 2-м месте с долей дохода 18,3%. Xiaomi 3-я с долей 8,3%, а у Oppo и Vivo 6% и 5% соответственно, сообщает Gizmochina.