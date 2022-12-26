Айфоны продолжают приносить больше всего прибыли

Согласно последней статистике, компания Apple продолжает зарабатывать на рынке смартфонов больше всех. Counterpoint Research сообщает, что она смогла увеличить долю доходов на мировом рынке смартфонов, хотя в целом продажи упали за год на 3%. Количество выпущенных устройств уменьшилось на 12%, но средняя стоимость продаж выросла на 10%.

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От общего числа проданных смартфонов на долю аппаратов с поддержкой 5G пришлось 46%, что стало новым рекордом. В 3-м квартале доля Apple от доходов была 42%, что на 37,1% больше показателя годичной давности. Поставки iPhone 14 Plus стартовали только в первую неделю октября, то есть уже не в 3-м квартале.

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Samsung находится на 2-м месте с долей дохода 18,3%. Xiaomi 3-я с долей 8,3%, а у Oppo и Vivo 6% и 5% соответственно, сообщает Gizmochina.