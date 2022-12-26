Не так давно производитель сообщил, что 7 февраля будет анонсирована международная версия флагманского смартфона OnePlus 11. Посвящённое этому мероприятие состоится в Индии.
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Теперь было сказано, что это же устройство в Китае представят месяцем раньше, а именно 4 января. Маркетинговое изображение обещает, что эта модель будет ведущей в плане производительности.
Аппарат недавно заметили на сайте китайской сертификационной организации TENAA. Оттуда стало известно о применении экрана AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 3216 x 1440, частотой 120 Гц, поддержкой 10-битного цвета и сканером отпечатков внутри дисплея.
Используется чип Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ или 16 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ или 512 ГБ. Разрешение главной камеры составляет 50 Мп, сверхширокоугольной 48 Мп, телефото 32 Мп. Передняя камера получила разрешение 16 Мп.
Устройство работает на Android 13 с оболочкой ColorOS 13 в китайской версии. Международный вариант получит оболочку OxygenOS. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, зарядка 100 Вт, пишет Gizmochina.