Анонс флагманов Samsung ожидается 1 февраля

4080 по старой цене в Ситилинке

4080 по старой цене в Ситилинке

На сайте 91Mobiles были впервые опубликованы реальные изображения будущих флагманских смартфонов Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Эти изображения предназначены для маркетингового продвижения устройств.

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Среди доступных данных рекламные изображения не только смартфонов Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra, но и ранее выпущенных наушников Galaxy Buds 2 Pro и часов Galaxy Watch 5.

Galaxy S23+ продемонстрирован в розовой расцветке, а Galaxy S23 Ultra в зелёной. На изображениях нет стандартного варианта Galaxy S23, но у него ожидаются те же цветовые варианты, что у модели Plus.

Galaxy S23 Ultra похож на своего предшественника годичной давности. Среди малозаметных отличий можно назвать кольца под цвет корпуса на задней панели для трёх из четырёх камер, тогда как на Galaxy S22 Ultra кольца чёрные. Аппарат получил модернизированную переднюю камеру 12 Мп в вырезе на экране. В остальном дизайн остался неизменным.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Galaxy S23 может получить переработанный внешний вид и разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается новая основная камера 200 Мп с поддержкой съёмки видео 8K 30 кадров/с. Нынешние аппараты поддерживают только видео 8K 24 кадра/c, пишет Neowin.