Релиз смартфона Redmi K60 Gaming был отменён

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

В пятницу компания Redmi официально подтвердила, что линейка смартфонов Redmi K60 будет представлена 27 декабря. Также было сказано, что модель Redmi K60 Pro будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Ещё компания сообщила, что в серии K60 на этот раз не будет представлено версии аппарата для «киберспорта». Это означает отсутствие модели Redmi K60 Gaming.

реклама

Впрочем, K60 Pro на Snapdragon 8 Gen 2 хватит для чего угодно, в том числе и для мобильного киберспорта. Компания обещает высочайшую производительность и конкуренцию с лучшими флагманскими моделями следующего года. K60 Pro набрал 1350526 баллов в бенчмарке AnTuTu. Ещё Redmi обещает качество съёмки выше по сравнению с другими игровыми смартфонами.

Аппарат обладает экраном OLED с разрешением 2K и частотой 120 Гц. Будет использоваться тип оперативной памяти LPDDR5x и тип хранилища UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч при мощности зарядки 67 Вт и беспроводной зарядки 30 Вт.

На аппарате установлена система Android 13 с оболочкой MIUI 14. Разрешение основной камеры с сенсором Sony IMX890 составляет 50 Мп. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев.

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде

Модель Redmi K60e получит процессор Dimensity 8200, K60 скорее всего Snapdragon 8+ Gen 1. За пределами Китая K60 может называться Poco F5 5G, сообщает Gizmochina.