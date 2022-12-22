Разработчики подвели итоги года в популярной игре

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

2022 год подходит к концу и компания Bethesda подводит итоги относительно своей игры Fallout 76. Инфографика показывает заметный рост игроков до 13,5 млн против 11 млн годом ранее.

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Есть и обзор активности игроков:

Выполнено экспедиционных заданий - 5.019.081.

Ежедневное выполнение операций - 9.417.423.

Заработано баллов S.C.O.R.E. - 204.358.776.288

Убито Королев Зверобоев - 2.133.040.

Убито трогов - 47.585.802.

Израсходовано крышек в магазине - 48.260.495.834.

Употреблено ядер-колы - 127.062.214.

В рамках выпущенных дополнений весной в игре появлялись инопланетные захватчики, а роботы-гладиаторы сражались с игроками в трёх публичных событиях в летнем обновлении. Главным в этом году стало расширение Expeditions: The Pitt, позволившее выйти за пределы Аппалачей и попасть в Питтсбург.





В декабре Bethesda Game Studios выпустила обновление Nuka World Tour. Оно среди прочего принесло крупнейшего регионального босса, грозного титана Ultracite. Среди улучшений игры подсветка трупов и локальное мародёрство, дающее возможность собирать добычу с нескольких павших врагов одновременно.

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Fallout 76 может оказаться единственной долгоживущей игрой этой серии в ближайшие годы. Bethesda заканчивает Starfield и потом приступит к работе над The Elder Scrolls VI. Были слухи про сиквел Fallout New Vegas от Obsidian, но до этого ещё далеко, пишет WCCFTech.