2022 год подходит к концу и компания Bethesda подводит итоги относительно своей игры Fallout 76. Инфографика показывает заметный рост игроков до 13,5 млн против 11 млн годом ранее.
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Есть и обзор активности игроков:
- Выполнено экспедиционных заданий - 5.019.081.
- Ежедневное выполнение операций - 9.417.423.
- Заработано баллов S.C.O.R.E. - 204.358.776.288
- Убито Королев Зверобоев - 2.133.040.
- Убито трогов - 47.585.802.
- Израсходовано крышек в магазине - 48.260.495.834.
- Употреблено ядер-колы - 127.062.214.
В рамках выпущенных дополнений весной в игре появлялись инопланетные захватчики, а роботы-гладиаторы сражались с игроками в трёх публичных событиях в летнем обновлении. Главным в этом году стало расширение Expeditions: The Pitt, позволившее выйти за пределы Аппалачей и попасть в Питтсбург.
В декабре Bethesda Game Studios выпустила обновление Nuka World Tour. Оно среди прочего принесло крупнейшего регионального босса, грозного титана Ultracite. Среди улучшений игры подсветка трупов и локальное мародёрство, дающее возможность собирать добычу с нескольких павших врагов одновременно.
Fallout 76 может оказаться единственной долгоживущей игрой этой серии в ближайшие годы. Bethesda заканчивает Starfield и потом приступит к работе над The Elder Scrolls VI. Были слухи про сиквел Fallout New Vegas от Obsidian, но до этого ещё далеко, пишет WCCFTech.