Устройство с экраном AMOLED 120 Гц

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

В последние недели регулярно появляются сведения относительно скорого релиза смартфона Honor X9a, по крайней мере в Малайзии. Теперь доступны официальные данные о том, что анонс устройства состоится 4 января.

реклама

Honor X9a представляет собой ранее появившийся в Китае Honor X40 с другим именем. X9a станет третьим аппаратом серии X9. До него были выпущены Honor X9 на Snapdragon 680 и Honor X9 5G на Snapdragon 695.

От Honor X9a ждут экрана AMOLED размером 6,67 с изогнутыми сторонами и отверстием по центру. У него будет разрешение 1080 x 2400 пикселей и частота до 120 Гц. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев.

X9a будет работать на Android 12 с оболочкой Magic UI. Появление устройства в бенчмарке Geekbench показало использование процессора Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ и 256 ГБ. Карты памяти не поддерживаются.

Ещё X9a обладает передней камерой 8 Мп. Сзади находится круглый модуль с основной камерой 50 Мп, камерой макро 2 Мп и светодиодной вспышкой. Ёмкость аккумулятора составит 5100 мАч, мощность зарядки 40 Вт. О цене пока ничего неизвестно.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

26 декабря состоится анонс новых продуктов Honor в Китае. Будет представлен смартфон Honor 80 GT, новый вариант Honor 80 Pro с экраном и планшет Honor Pad V8 Pro, пишет Gizmochina.