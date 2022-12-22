Ранее было подтверждено скорое появление RTX 4070 Ti

Видеокарта Nvidia RTX 4070 Ti уже подтверждена официально и её анонсируют 5 января на выставке электроники CES. Не исключено, что там же в итоге представят и модель 4070 не Ti, следует из заявки компании Inno3D в EEC.

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Обе эти карты основаны на графическом процессоре AD104. Версия Ti получит полный вариант данного GPU, а не Ti урезанный с 5888 ядрами CUDA. Характеристики памяти пока не названы. Её может быть 12 ГБ типа GDDR6.

При ожидаемой частоте GPU около 2,6 ГГц RTX 4070 получит производительность 30,6 TFLOP в операциях FP32 при TGP в 250 Вт. Поскольку заявка в организацию EEC является одним из последних шагов перед началом продаж, после которого дизайн не меняют, появления карты можно ждать в первом квартале.

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Считается, что Nvidia планирует выпустить RTX 4070 Ti по рекомендованной цене $899. В таком случае RTX 4070 может стоить около $699. Соотношение цены и производительности у последнего поколения карт Nvidia несколько сомнительное, так что RTX 4070 может исправить это впечатление, надеется WCCFTech.