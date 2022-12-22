Есть также сведения о планшете Google Pixel Tablet Pro

Смартфоны Google Pixel известны своими фотографическими возможностями и компания собирается развивать это направление и дальше. Разработчик Куба Войцеховски нашёл упоминания новой функции пошагового HDR в коде приложения камеры Google.

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Аппараты Pixel нынешнего поколения используют нечто, что Google называет HDR+ with Bracketing. Это метод создания нескольких снимков с короткой выдержкой до нажатия кнопки затвора и одного снимка с длинной выдержкой после нажатия. Дальше полученные кадры объединяются на основе запатентованного алгоритма. Получается изображение с высоким динамическим диапазоном, уменьшенным шумом в тёмных участках и без обрезания светлых участков.

Пошаговый HDR сокращает время на захват различных экспозиций. Вместо быстрой последовательности снимков с короткой и длинной выдержкой эта технология позволяет сенсору снимать их одновременно. Это приводит к сокращению артефактов из-за дрожащих рук и быстро движущихся объектов.

Войцеховски пишет, что сенсор Samsung Isocell GN1 в основной камере на Pixel 6 и Pixel 7 не поддерживает пошаговый HDR. Соответственно, это новшество не доберётся до этих аппаратов через программное обновление. Можно сделать вывод, что смартфоны Pixel нового поколения получат другой сенсор. Это может быть Samsung Isocell GN2 с поддержкой пошагового HDR и другими улучшениями, как более крупные пиксели и лучший автофокус.

Google анонсировала Pixel 7 и Pixel 7 Pro в октябре, так что новый аппараты выпустят ещё нескоро. Там должны быть новые процессоры, скорее всего Google Tensor G3, и 12 ГБ оперативной памяти.

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Ещё Войцеховский обнаружил в коде упоминания об устройстве «TangorPro». Tangor является кодовым именем будущего планшета Pixel, так что Google может готовить две модели. Стандартный вариант получит процессор Tensor G2 и 11-дюймовый экран, пишет Techspot.