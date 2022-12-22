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Tesla планирует новые сокращения в свете падения стоимости акций
Несмотря на рекордные продажи, Tesla может приостановить приём на работу
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Появилась информация, согласно которой компания Tesla намеревается провести очередной этап увольнений персонала и снова приостановить приём на работу новых сотрудников. По словам источника данных, компания сейчас уже не принимает новых сотрудников. В первом квартале 2023 года будут уволены некоторые из нынешних работников.

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Масштабы сокращений и длительность запрета на приём новых сотрудников пока не называются. При этом Tesla пытается нарастить численность персонала на производственных предприятиях. Речь идёт о том, что компания скоро сообщит о своих планах построить ещё один завод Gigafactory в Мексике. У Tesla нет отдела коммуникаций, чтобы пресса могла запросить комментарии по этим вопросам.

Генеральный директор компании Илон Маск в июне говорил, что Tesla ожидает сокращение численности персонала на 3,5% в ближайшие месяцы. Примерно тогда же произошла серия увольнений наёмных работников, среди которых были сотни сотрудников подразделения Autopilot.

Хотя в прошлом квартале Tesla выпустила рекордное количество электромобилей, цена её акций в этой году уменьшилась примерно на 65% и на 22% только в декабре. Маск говорит, что в этом виновато повышение ставок Федеральной резервной системы США.

Как и прочие компании, Tesla в последние несколько месяцев борется с экономическим спадом. Другой проблемой стал тот факт, что Маск занимается компанией Twitter. Сначала были проблемы с её покупкой, а потом начался хаос с управлением, увольнениями и теперь уходом с поста генерального директора.

Некоторые инвесторы в Tesla обеспокоены тем, что Маск увлёкся своей социальной сетью и это не оставляет ему времени заниматься делами автопроизводителя. Некоторые в результате даже решили продать свои акции.

Есть мнение, что спрос на автомобили Tesla падает. Некоторые потенциальные покупатели отменили предварительные заказы и аренду на фоне действий Маска в Twitter. Tesla даже предлагает скидки на свои электромобили в некоторых странах, что бывает нечасто.

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Многие другие технологические и автомобильные компании в этом году тоже уволили и/или заморозили или замедлили набор персонала из-за экономической ситуации. В их число входят Rivian, Stellantis, Meta, Apple, Amazon, Snap, Roku, Peloton и многие другие, пишет Engadget.

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