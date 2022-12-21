Они считают, что для игровой индустрии это будет очень плохая сделка

Как и ожидалось, для Microsoft купить компанию Activision Blizzard оказалось нелёгким делом, даже если она готова выложить за неё $68,7 млрд. Сделка получила одобрение в некоторых странах, таких как Саудовская Аравия и Бразилия. На более важных рынках вроде ЕС и США всё идёт не столь гладко. В Великобритании расследование ведёт Управление по конкуренции и рынкам (CMA), в США против сделки выступает Федеральная торговая комиссия. Теперь ещё и независимая группа геймеров подала в суд на Microsoft по этому же поводу.

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Иск был подан десятью геймерами из США, трое из которых играют только на PlayStation. Это не коллективный иск и ответчиком по делу названа только Microsoft, а не Activision Blizzard.

В 45-страничном документе говорится, что если сделка случится, это окажет негативное влияние на отрасль. Станет меньше конкуренция, вырастут цены, уменьшится творческий потенциал и производительность, произойдёт привязка игр Activision к платформам Microsoft.

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Истцы требуют, чтобы договор о приобретении Microsoft и Activision был объявлен недействительным навсегда. Ещё они также потребовали от Microsoft оплатить судебные издержки, включая «разумные» гонорары адвоката. Пока неизвестно, будет ли иск рассмотрен в суде, пишет Neowin.