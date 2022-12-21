Чипы Intel 13-го поколения добираются до портативных компьютеров

Компания Lenovo среди прочих продуктов анонсировала портативный ПК IdeaCentre Mini (1L, 8) на 12-ядерном процессоре Core i5-13500H или 14-ядерном Core i7-13700H. Сами процессоры Intel ещё только предстоит представить в начале января, но Lenovo решила не ждать.

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Компания несколько лет не выпускала подобных компьютеров. Последний представитель серии IdeaCentre Mini работал на процессорах Intel Core 10-го поколения. Как видим, с тех пор сменилось три поколения и Lenovo возвращается с гораздо более мощной системой.

Этот компьютер сделан для создания контента и развлечений. Этому способствует встроенная графика Iris Xe, поскольку отдельная видеокарта в этом корпусе не поместится. Зато в него можно поставить до двух модулей памяти SODIMM DDR4 и до двух SSD Gen4. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6, 2,5G LAN, Thunderbolt 4.0 и HDMI 2.1/DisplayPort 1.4b.

Ideacentre Mini имеет размеры корпуса 19,5 х 19,1 х3,9 см и весит 1,8 кг. Сюда входит встроенный блок питания мощностью 150 Вт, что бывает даже не во всех моделях Intel NUC Pro.

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IdeaCentre Mini (1L, 8) стоит $649,99 и продажи начнутся во втором квартале, пишет Videocardz.