Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Мини-компьютер Lenovo IdeaCentre будет работать на процессоре Intel Core i7-13700H
Чипы Intel 13-го поколения добираются до портативных компьютеров
рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming за 56 тр
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
ASUS 3050 все еще дешевле 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Компания Lenovo среди прочих продуктов анонсировала портативный ПК IdeaCentre Mini (1L, 8) на 12-ядерном процессоре Core i5-13500H или 14-ядерном Core i7-13700H. Сами процессоры Intel ещё только предстоит представить в начале января, но Lenovo решила не ждать.

реклама

Компания несколько лет не выпускала подобных компьютеров. Последний представитель серии IdeaCentre Mini работал на процессорах Intel Core 10-го поколения. Как видим, с тех пор сменилось три поколения и Lenovo возвращается с гораздо более мощной системой.

Этот компьютер сделан для создания контента и развлечений. Этому способствует встроенная графика Iris Xe, поскольку отдельная видеокарта в этом корпусе не поместится. Зато в него можно поставить до двух модулей памяти SODIMM DDR4 и до двух SSD Gen4. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi 6, 2,5G LAN, Thunderbolt 4.0 и HDMI 2.1/DisplayPort 1.4b.

Ideacentre Mini имеет размеры корпуса 19,5 х 19,1 х3,9 см и весит 1,8 кг. Сюда входит встроенный блок питания мощностью 150 Вт, что бывает даже не во всех моделях Intel NUC Pro.

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti за 50 тр в Регарде
ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена
3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

IdeaCentre Mini (1L, 8) стоит $649,99 и продажи начнутся во втором квартале, пишет Videocardz.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#lenovo #компьютеры
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ТОП-5 причин покупать компьютерные комплектующие и цифровую технику в магазине Регард
Lenovo представила новые мониторы ThinkVision - от 32" 4K за 999 до 49" всего за 1600 долларов
Lenovo представляет ноутбуки IdeaPad Pro и Slim на последнем поколении процессоров Intel и AMD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
80
Из-за санкций иностранные производители российских процессоров отказываются их выпускать
18
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
5
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
46
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
29
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 6-й: Wolfenstein The New Order
24
Зачем покупать брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 25 000 рублей за стабильность и разгон
9
Россия намеревается возобновить производство восьмицилиндровых двигателей родом из 1960-х
13
В ходе СВО "промелькнула" Герань-1, более тихий и малоразмерный собрат "Герани-2"
13
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Новейший Bayraktar Akinci (Raider) - весит более 5 тонн, поднимается на 10км и несет до 1300кг
10
Хакеры распространили троянизированную сборку Windows 10 для взлома украинских компьютеров
10
GeForce RTX 5090 в 2024 году совершит самый большой рывок быстродействия в истории – Wccftech
26
Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
6
Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
28
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
76
Спецификации платформы AMD Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak выглядят убедительно
1
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 3050 стоит всего 23 000р
16
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и почему камни AMD перестали радовать геймеров
16
Илон Маск получил приглашение выступить в Европарламенте насчёт политики Twitter
+

Популярные статьи

Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
228
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
15
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
178
Техноблоггинг, который мы заслужили
106
Как прекратить разменивать время и силы на копейки и стать хозяином своей жизни
20
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LТ720
14
Чимбальбом - 2: ЖК матрица от Sony Xperia Z2
5
Коллекция видеокарт от Intel до nVidia или что можно найти в коробке с хламом, например ATi
29
Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы
15
Краткий обзор игр Batora: Lost Haven и The Darkest Tales
5

Сейчас обсуждают

dimkahon
15:40
Где мой комментарий про перегрев 7900?
Появились жалобы на перегрев эталонных AMD Radeon RX 7900, уже высказываются возможные причины
grom9000
15:40
А у тебя дофига 7900 перегрелось?
Появились жалобы на перегрев эталонных AMD Radeon RX 7900, уже высказываются возможные причины
Вежливый N_A-S-A-M-S
15:40
я не понял почему Херсон по рашкованской конституции сдали без боя. кто отдал этот предательский приказ? его же при сралине расстреляли б к xyям.
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
An1
15:39
подожду очередных отзывов погорельцев, еще одно лишнее дополнительное соединение в виде переходника, пожалуй действительно пусть такую экзотику оставят себе .
RTX 4070 Ti получит переходник с двух разъемов питания 8 pin на один 12+4 pin 12VHPWR
Spambomber_16
15:39
Ципа, как там уже не твои уши, бережёшь их?
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
Вежливый N_A-S-A-M-S
15:39
так 9 лет раха на границы 2 областей раха выйти не может.
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
Александр Богачев
15:38
Синдром киберпанка. Или синдром СДПР 2.0
Хотфикс для обновлённой The Witcher 3 не исправляет оптимизацию: игроки жалуются на CD Projekt RED
Spambomber_16
15:38
Колонна ВСУ, которая ехала в Артёмовск на подкрепление, попала под плотный артиллерийский обстрел российских военных. https://t.me/Odissey_NoV/5475 Доехали, можно сказать - не только лишь все, а ник...
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
ахахаxа
15:37
параша томас хотел задвинуть в своё время.Туристический безвиз это для путешественников только по европам.Нато попало в ловушку просто,с неё деньги тянут и там только выход пиндосов из нато может помо...
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
Вежливый N_A-S-A-M-S
15:37
тебе календарь подарить дaлбаеб?
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем