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Lenovo представляет ноутбуки IdeaPad Pro и Slim на последнем поколении процессоров Intel и AMD
Обновления не самые большие, но теперь предлагаются современные процессоры и видеокарты
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Не слишком долго осталось ждать начала выставки потребительской электроники CES, где среди прочего будут представлены новые процессоры Intel и AMD. Обычно после новых процессоров представляют новые ноутбуки на них, но Lenovo решила сделать это раньше остальных. Правда, это не позволяет явно назвать модели используемые процессоров.

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Среди множества ноутбуков мы отметим IdeaPad Pro 5 и 5i. Будут варианты с экранами 14 и 16 дюймов на последних процессорах Intel Core i5 и i7. На выбор даётся разрешение 2,2K и 2,8K 120 Гц на 14 дюймах, 2,5K 120 Гц на 16 дюймах. Lenovo обещает «повышенную производительность» благодаря улучшению тепловых характеристик, а заодно устройства будут работать тише. Экран сенсорный, появилась новая инфракрасная камера FHD, в 16-дюймовой модели дополнительный отсек для SSD.

Что касается устройства IdeaPad Slim, есть вариант Slim 5i с экраном 16 дюймов и с процессором Intel. Есть 16-дюймовый Slim 5 с AMD Ryzen 3 (7330U), 5 (7530U) или 7 (7730U). При этом частота экрана составляет всего 60 Гц. Эти модели с прицелом на конфиденциальность обладают заслонкой на веб-камере. Единственное другое заметное изменение заключается в расширенном выборе цветовых вариантов. Доступны фиолетовый, облачно-серый и синий цвета.

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Эти модели начнут продавать в США в мае. Цены на 16-дюймовый 5i стартуют от $1500, Slim 5 будет стоить от $650 за версию на чипах AMD, а 5i с Intel  от $750, пишет Engadget.

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#ноутбуки #lenovo
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