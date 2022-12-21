Обновления не самые большие, но теперь предлагаются современные процессоры и видеокарты

Не слишком долго осталось ждать начала выставки потребительской электроники CES, где среди прочего будут представлены новые процессоры Intel и AMD. Обычно после новых процессоров представляют новые ноутбуки на них, но Lenovo решила сделать это раньше остальных. Правда, это не позволяет явно назвать модели используемые процессоров.

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Среди множества ноутбуков мы отметим IdeaPad Pro 5 и 5i. Будут варианты с экранами 14 и 16 дюймов на последних процессорах Intel Core i5 и i7. На выбор даётся разрешение 2,2K и 2,8K 120 Гц на 14 дюймах, 2,5K 120 Гц на 16 дюймах. Lenovo обещает «повышенную производительность» благодаря улучшению тепловых характеристик, а заодно устройства будут работать тише. Экран сенсорный, появилась новая инфракрасная камера FHD, в 16-дюймовой модели дополнительный отсек для SSD.

Что касается устройства IdeaPad Slim, есть вариант Slim 5i с экраном 16 дюймов и с процессором Intel. Есть 16-дюймовый Slim 5 с AMD Ryzen 3 (7330U), 5 (7530U) или 7 (7730U). При этом частота экрана составляет всего 60 Гц. Эти модели с прицелом на конфиденциальность обладают заслонкой на веб-камере. Единственное другое заметное изменение заключается в расширенном выборе цветовых вариантов. Доступны фиолетовый, облачно-серый и синий цвета.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti за 50 тр в Регарде ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена 3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Эти модели начнут продавать в США в мае. Цены на 16-дюймовый 5i стартуют от $1500, Slim 5 будет стоить от $650 за версию на чипах AMD, а 5i с Intel от $750, пишет Engadget.