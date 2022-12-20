Некоторые другие социальные сети тоже на подъёме

Популярность децентрализованной платформы социальных сетей Mastodon растёт семимильными шагами. В блоге её основателя и ведущего разработчика сказано, что пользовательская база с октября по ноябрь подскочила с 300 тысяч активных пользователей в месяц до 2,5 млн. Именно тогда Илон Маск стал владельцем Twitter.

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Сказано также об отмене запрета на размещение ссылок в Mastodon. На прошлой неделе аккаунт Mastodon в Twitter заблокировали после того, как там была опубликована ссылка на недавно зарегистрированную в Mastodon учётную запись @ElonJet. Там ведётся трансляция общедоступных данных о полётах частного самолета Илона Маска. Одновременно с этим были заблокированы аккаунты в Twitter нескольких журналистов, которых Маск обвинил в публикации своего «точного местоположения в реальном времени». Mastodon получал сообщения, согласно которым пользователи не могут публиковать в Твиттере ссылки на его серверы, включая не связанные с учётной записью @ElonJet.

«Это напоминание о том, что централизованные платформы имеют возможность накладывать произвольные и несправедливые ограничения на то, что говорить можно и чего нельзя. В Mastodon мы уверены, что между вами и вашей аудиторией не должно быть посредника, и что журналистам и государственным учреждениям не следует полагаться на частную платформу для связи с общественностью».

Также было сказано, что бесплатное программное обеспечение Mastodon с открытым исходным кодом позволяет любому желающему организовать платформу социальных сетей на собственной инфраструктуре и под собственным контролем. «Это позволяет таким организациям, как правительства, запускать свои серверы Mastodon для публикации важной информацию, распространяемой среди тысяч фолловеров. Это же даёт свободу выбора провайдера социальных сетей, как выбирается оператор мобильной связи, провайдер интернета, электронной почты. Можно переходить между ними, сохраняя при этом подписчиков».

Mastodon среди социальных сетей не единственная растущая платформа. По данным компании SensorTower, популярность Tumblr выросла на 96% в США и на 77% во всем мире. Примерно месяц назад в Hive число пользователей выросло до миллиона.

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В заключение руководство Mastodon пообещало улучшать программное обеспечение, чтобы не возникло связанных с ростом количества пользователей проблем, пишет Neowin.