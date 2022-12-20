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Бенчмарк Geekbench показал наличие в OnePlus 11 5G чипа Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ памяти
Его анонс назначен на 7 февраля
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В понедельник была названа дата анонса флагманского смартфона OnePlus 11, а именно 7 февраля. Также устройство посетило бенчмарк Geekbench, где его обнаружили с модельным номером PHB110. Благодаря этому подтвердилось использование в аппарате нового премиального процессора Snapdragon 8 Gen 2 и памяти объёмом до 16 ГБ. Скорее всего будут также предлагаться версии с объёмом памяти 8 ГБ и 12 ГБ.

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Одно ядро процессора работает на частоте 3,19 ГГц. Это должно быть ядро Cortex X3, входящее в конфигурацию 1 + 3 + 4 восьмиъядерного процессора. Сюда же входит графический процессор Adreno 740.

OnePlus 11 5G вернёт ползунок оповещения, который был отличительной чертой аппаратов OnePlus, но отсутствовал в OnePlus 10T. С его помощью можно активировать режимы отключения звука, вибрации и звонка без необходимости разблокировать устройство.

Недавний сертификат аппарата в китайской организации 3C показал мощность зарядки 100 Вт и ёмкость аккумулятора 5000 мАч. Ещё ожидается изогнутый экран AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 1440p и частотой 120 Гц. Основная камера должна быть с разрешением 50 Мп на сенсоре Sony IMX890. Также есть сверхширокоугольная камера 48 Мп и телефото 32 Мп.

В одноядерном тестировании результат составил 1493 балла, в многоядерном 5112 баллов. Для сравнения, Galaxy S23 Ultra получил здесь 1504 и 4580 баллов соответственно в одной попытке и 1530 и 4779 во второй. В Galaxy S23 Ultra применяется разогнанный Snapdragon 8 Gen 2 с ядром Cortex X3 на частоте 3,36 ГГц.

Если повториться ситуация с OnePlus 10T, OnePlus 11 5G будет поддерживать только 5G на полосах частот менее 6 ГГц, пишет Phonearena.

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Скоро будет 9 лет со дня выпуска первого смартфона OnePlus One, который продавали по приглашениям. Так OnePlus исследовала спрос, чтобы не тратиться на производство лишних аппаратов. В июне 2021 года более 300 человек все ещё применяли OnePlus One в качестве своего основного смартфона, рассказал генеральный директор OnePlus Пит Лау.

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