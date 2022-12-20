Клавиатура может быть не только клавиатурой

В последние годы клавиатуры получили множество инноваций: механические переключатели, водонепроницаемость, гибкие конструкции, беспроводную связь, RGB-подсветку. Новая модель Finalmouse идёт ещё дальше.

реклама

Клавиатура Finalmouse Centerpiece получила технологию Laminated DisplayCircuit Glass Stack (LDGS), защищённую несколькими патентами и созданную в результате многолетних исследований и разработок. Судя по демонстрационному видео, клавиатура обладает чёткими клавишами и переключателями с дисплеем высокого разрешения под ними на основе Unreal Engine 5.

Клавиатура использует индивидуальные линейные механические переключатели с автоматической смазкой. Их разработали совместно с Gateron на основе переключателей Black Ink, настроенных для более быстрого срабатывания и с другими параметрами хода. Колпачки клавиш прозрачные, на передней боковой стенке есть наклейки. Звук печати описали словами «мягкие мраморные капли дождя».

Finalmouse говорит, что клавиатура получила собственный процессор и графический процессор для питания подсветки. Подключаться она будет традиционно посредством одного кабеля USB-C. Используется корпус из анодированного алюминия с гравировкой на станке с ЧПУ, выглядящий красиво даже без подсветки. Проблемой может быть разве что поддержание чистоты всего этого великолепия.

Finalmouse планирует создать магазин скинов, где желающие смогут размещать их бесплатно или за деньги. Клавиатура имеет три слота для скинов с выделенными кнопками выбора сбоку, скорее всего чтобы мгновенно менять фон.





Скины могут стать главным достоинством или недостатком этой клавиатуры. Визуальные скины неплохи, но ещё лучше интерактивные скины, реагирующие на набор текста. При наличии CPU и GPU наверняка найдутся умельцы, которые запустят Doom прямо на клавиатуре.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Finalmouse Centerpiece поступит в продажу в начале 2023 года за $349, пишет Techspot.