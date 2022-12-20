Ждать этого предстоит до 2024 года

Линейка видеокарт Nvidia RTX 50 следующего поколения может стать первым массовым продуктов на базе MCM. При этом архитектура Blackwell имеет все шансы принести невиданные прежде скачок производительности по сравнению с картами прошлого поколения. Nvidia недавно подтвердила, что карты на архитектуре Blackwell начнут продаваться в 2024 году. Пока слухи далеки от официально подтверждённой информации и до тех пор много может поменяться.

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Архитектуру Blackwell задумали как замену архитектуры Hopper. Это карты для профессионального применения. У Hopper есть аналог в потребительском сегменте, архитектура Ada Lovelace и модели RTX 40. Соответственно, можно рассчитывать на аналог архитектуры Blackwell для простых геймеров. Или же Blackwell уже является кодовым именем карт для потребителей (вероятность этого меньше), а карты для датацентров будут называть по другому. Ранее говорилось, что графические процессоры Blackwell будут выпускать на техпроцессе 3 нм TSMC.

Источником информации является YouTube-канал RedGamingTech, получивший новые сведения о будущей архитектуре. Blackwell имеет новую структуру потоковых мультипроцессоров (SM). Базовая микроархитектура переходит на дизайн MCM. Также Blackwell будет применять гиперскоростную шину, которая соединит различные SM и чиплеты. Ускоритель шумоподавления (denoising accelerator) войдёт в состав конвейера трассировки лучей. Нынешние механизмы трассировки пути не отслеживают полную последовательность. Они делают это частично, а шумоподавитель обрабатывает всё остальное. В итоге производительность трассировки должна значительно вырасти.

Про спецификации пока ничего не говорится. Источник сообщает, что сейчас есть несколько вариантов. Выбор будет зависеть от того, что покажут конкурирующие видеокарты AMD RDNA 3 и следующее поколение RDNA4. В любом случае, обещан самый большой скачок производительности в истории Nvidia.

Nvidia Hopper оказались в момент релиза самыми быстрыми видеокартами на техпроцессе 4 нм и первыми с памятью типа HBM3. Характеристики карты превосходят даже RTX 4090. Последняя имеет 16384 ядер CUDA против 18432 ядер CUDA у Hopper. Blackwell получит ещё больше ядер. В прошлой утечке данных подтверждено существование минимум четырёх видеокарт Blackwell.





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Архитектура названа в честь американского математика Дэвида Блэквелла. Он внёс немалый вклад в теорию игр, теорию вероятностей, теорию информации и статистику. Он же стал первым афроамериканцем, принятым в Национальную академию наук. Nvidia продолжает называть свои архитектуры в честь выдающихся учёных-компьютерщиков и математиков, пишет WCCFTech.