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Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
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Линейка видеокарт Nvidia RTX 50 следующего поколения может стать первым массовым продуктов на базе MCM. При этом архитектура Blackwell имеет все шансы принести невиданные прежде скачок производительности по сравнению с картами прошлого поколения. Nvidia недавно подтвердила, что карты на архитектуре Blackwell начнут продаваться в 2024 году. Пока слухи далеки от официально подтверждённой информации и до тех пор много может поменяться.

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Архитектуру Blackwell задумали как замену архитектуры Hopper. Это карты для профессионального применения. У Hopper есть аналог в потребительском сегменте, архитектура Ada Lovelace и модели RTX 40. Соответственно, можно рассчитывать на аналог архитектуры Blackwell для простых геймеров. Или же Blackwell уже является кодовым именем карт для потребителей (вероятность этого меньше), а карты для датацентров будут называть по другому. Ранее говорилось, что графические процессоры Blackwell будут выпускать на техпроцессе 3 нм TSMC.

Источником информации является YouTube-канал RedGamingTech, получивший новые сведения о будущей архитектуре. Blackwell имеет новую структуру потоковых мультипроцессоров (SM). Базовая микроархитектура переходит на дизайн MCM. Также Blackwell будет применять гиперскоростную шину, которая соединит различные SM и чиплеты. Ускоритель шумоподавления (denoising accelerator) войдёт в состав конвейера трассировки лучей. Нынешние механизмы трассировки пути не отслеживают полную последовательность. Они делают это частично, а шумоподавитель обрабатывает всё остальное. В итоге производительность трассировки должна значительно вырасти.

Про спецификации пока ничего не говорится. Источник сообщает, что сейчас есть несколько вариантов. Выбор будет зависеть от того, что покажут конкурирующие видеокарты AMD RDNA 3 и следующее поколение RDNA4. В любом случае, обещан самый большой скачок производительности в истории Nvidia.

Nvidia Hopper оказались в момент релиза самыми быстрыми видеокартами на техпроцессе 4 нм и первыми с памятью типа HBM3. Характеристики карты превосходят даже RTX 4090. Последняя имеет 16384 ядер CUDA против 18432 ядер CUDA у Hopper. Blackwell получит ещё больше ядер. В прошлой утечке данных подтверждено существование минимум четырёх видеокарт Blackwell.


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Архитектура названа в честь американского математика Дэвида Блэквелла. Он внёс немалый вклад в теорию игр, теорию вероятностей, теорию информации и статистику. Он же стал первым афроамериканцем, принятым в Национальную академию наук. Nvidia продолжает называть свои архитектуры в честь выдающихся учёных-компьютерщиков и математиков, пишет WCCFTech.

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#nvidia #видеокарты
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