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Появились изображения планшета Google Pixel и док-станции для вывода звука
Планшет выпустят в будущем году, точные сроки неизвестны
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Планшеты далеко не так популярны, как смартфоны, однако и их продажи исчисляются десятками миллионов. Это привлекает производителей уровня Apple и Samsung, а в недалёком будущем к ним в очередной раз присоединится компания Google. В этом году стало известно о её намерении после долгого перерыва выпустить планшет, известный как Google Pixel Tablet. Об этом говорилось в мае на конференции разработчиков Google I/O. Недавно на мероприятии Made by Google планшет вспоминали снова, посреди анонсов смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro и первых часов Google Pixel Watch.

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Теперь инсайдер ShrimpApplePro в Твиттере поделился изображениями «предварительной версии» Pixel Tablet с док-станцией Charging Speaker Dock. Похоже, показаны домашний экран после первого включения и настройки планшета. Внизу видны предустановленные приложения Google Chrome, Gmail, Photos, Google Play Store, Messages и YouTube. В крайнем правом углу находятся рекомендации. Слева жирно выделен виджет Поиска, в верхней части первого ряда иконок есть приложения «Камера» и «Карты».

На изображении раздела настроек указан объём хранилища в 256 ГБ памяти. Слева находится вкладка «Аккумулятор», где остаётся 70% заряда, чего якобы хватит на 16 часов работы.

Что касается док-станции, она выглядит почти так же, как док-станция Google Nest Hub Max. Это может означать, что и качество звука от неё будет не хуже.

рекомендации
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

Google обещает выпустить планшет в 2023 году, но не называет точной даты, пишет Phonearena.

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#google #планшеты
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