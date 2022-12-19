Планшеты далеко не так популярны, как смартфоны, однако и их продажи исчисляются десятками миллионов. Это привлекает производителей уровня Apple и Samsung, а в недалёком будущем к ним в очередной раз присоединится компания Google. В этом году стало известно о её намерении после долгого перерыва выпустить планшет, известный как Google Pixel Tablet. Об этом говорилось в мае на конференции разработчиков Google I/O. Недавно на мероприятии Made by Google планшет вспоминали снова, посреди анонсов смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro и первых часов Google Pixel Watch.
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Теперь инсайдер ShrimpApplePro в Твиттере поделился изображениями «предварительной версии» Pixel Tablet с док-станцией Charging Speaker Dock. Похоже, показаны домашний экран после первого включения и настройки планшета. Внизу видны предустановленные приложения Google Chrome, Gmail, Photos, Google Play Store, Messages и YouTube. В крайнем правом углу находятся рекомендации. Слева жирно выделен виджет Поиска, в верхней части первого ряда иконок есть приложения «Камера» и «Карты».
На изображении раздела настроек указан объём хранилища в 256 ГБ памяти. Слева находится вкладка «Аккумулятор», где остаётся 70% заряда, чего якобы хватит на 16 часов работы.
Что касается док-станции, она выглядит почти так же, как док-станция Google Nest Hub Max. Это может означать, что и качество звука от неё будет не хуже.
Google обещает выпустить планшет в 2023 году, но не называет точной даты, пишет Phonearena.