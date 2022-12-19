Тем самым видеокарты избежали повышения цен на 25%

В марте уходящего года офис торгового представителя США (USTR) объявил, что освобождает определённые категории китайских товаров от введённых при Дональде Трампе тарифов. Эти исключения завершались 31 декабря, но теперь их продлили ещё на девять месяцев.

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Бывший президент Дональд Трамп поручил USTR ввести тарифы в 2018 году по причине торговой войны с Китаем. После прихода к власти администрации Байдена USTR начал анализ пользы от тарифов и на основе первоначальных выводов выдал исключения для 352 категорий продуктов из 549 существующих. Продление исключений «поможет согласовать дальнейший анализ в рамках длящегося четыре года обзора», — пишет USTR в блоге.

Nvidia и Zotac входили в число компаний, запросивших исключение для видеокарт. Они утверждали, что достигающие временами 25% тарифы усугубляли проблемы цепочки поставок, дефицита и высокого спроса. Другие технологические компании, вроде Apple и Intel, тоже жаловались в USTR на свои проблемы с тарифами.

Когда USTR в марте сделал исключения, рынок видеокарт уже начал приходить в норму. OEM-производители после этого стали объявлять о значительных скидках и снижении цен.

Чипы для видеокарт производятся главным образом на Тайване и в Южной Корее. Остальные компоненты, такие как печатные платы и кулеры, почти всегда делаются в Китае. Nvidia и прочие говорят, что альтернативы производству в Китае нет, так что тарифы перекладываются на потребителей в виде роста цен.

В заявлении Nvidia сказано, что «усилия по созданию новых производственных мощностей в странах, где сейчас подобные продукты не выпускают (как США и Вьетнам), не увенчались успехом, в том числе по причине пандемии Covid-19».

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Расследование USTR 17 января завершает вторую фазу, которая требует отзывов всех заинтересованных сторон. USTR скоро начнёт анализ собранных данных и обсуждение, пишет Techspot.