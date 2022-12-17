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Google, Apple и Mozilla решили совместно создать лучший бенчмарк для браузеров
Это должно исключить предпочтения в пользу того или иного браузера
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Google, Apple и Mozilla решили совместными усилиями разработать эталонный тест для веб-браузеров. Speedometer 3 станет плодом совместной работы создателей браузеров Chrome, Safari и Firefox, чтобы максимально точно измерять скорости отклика.

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Политика управления Speedometer включает в себя систему согласия с разными степенями. Например, для значительных изменений в бенчмарке со стороны одной компании нужно одобрение двух других компаний. Для «нетривиальных изменений» необходимо одобрение одной из компаний. «Тривиальные изменения» могут быть одобрены рецензентом любой из трёх компаний. Цель политики состоит в обеспечении быстрого реагирования рабочей группы на большинство изменений. Чем важнее изменение, тем серьёзнее подходят к нему разработчики.

Проект следует за тестом Speedometer 2, разработанным командой Apple WebKit. Chrome, Safari и Firefox являются тремя четырёх наиболее популярных сейчас браузеров. При этом не входящий в эту компанию Microsoft Edge не использует собственный движок, а работает с Google Chromium с движками Blink и V8.

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Пока проект Speedometer 3 находится на начальном этапе развития и до стабильной работы ему далеко. Рекомендуется использовать Speedometer 2.1, а сроки релиза Speedometer 3 неизвестны, пишет Engadget.

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#браузеры
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