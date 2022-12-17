Очередное обновление браузера Firefox посвящено звуковым технологиям 40-летней давности

Компания Mozilla в конце недели представила последнюю в этом году новую версию браузера Firefox. Главным образом здесь содержатся обновления безопасности и несколько малозначительных улучшений. Ещё браузер научился взаимодействовать с музыкальными инструментами через поддержку Web MIDI API.

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Firefox 108.0 получил мало новых функций. Карты импорта позволяют веб-страницам управлять поведением импорта JavaScript и отныне они активны включены по умолчанию. Представлена поддержка режима эффективности в Windows 11. Это нужно, чтобы процессы фоновых вкладок потребляли меньше ресурсов и энергии, чтобы ноутбуки дольше работали без розетки.

Новое сочетание клавиш (Shift+Esc) применяется для запуска диспетчера процессов браузера. Здесь можно посмотреть, какие процессы расходуют слишком много системных ресурсов. Улучшено планирование кадров под нагрузкой, что должно повысить производительность и дать Firefox более высокий балл в графическом тесте MotionMark.

Улучшена поддержка Web MIDI, API на основе JavaScript, нужного для создания моста между устаревшим стандартом MIDI, совместимыми музыкальными инструментами и интернетом. Web MIDI создавали с прицелом на эффективность работы. Mozilla пришлось реализовать экспериментальный механизм во избежание проблем с безопасностью при доступе к «опасным» (низкоуровневым) аппаратным возможностям.

Реализована поддержка правильной цветокоррекции в изображениях, помеченных профилем ICCv4. Появилась поддержка неанглийских символов при сохранении и печати форм PDF. Закрыты восемь уязвимостей степени от «умеренной» до «высокой».

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Mozilla пришлось выпустить ещё одно обновление уже после релиза версии 108. Firefox 108.0.1 исправляет сброс поисковой системы по умолчанию, который происходит при переходе на скопированный из другого места профиль пользователя, пишет Techspot.