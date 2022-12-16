В Китае в пятницу был представлен смартфон Realme 10s, очередной представитель линейки Realme 10. Это аппарат на процессоре MediaTek Dimensity 810 с экраном IPS LCD размером 6,6 дюйма с разрешением 1080 x 2408, частотой 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Ещё здесь есть отсек для двух SIM-карт и можно поставить карту памяти. Устройство получило прошлогоднюю систему Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0 сверху. Доступны синий и чёрный цвета.
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Сзади находятся две камеры с основной 50 Мп и портретной 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп. С правой стороны находится сканер отпечатков пальцев, есть разъём для наушников. Ёмкость батареи равна 5000 мАч, мощность зарядки 33 Вт. Толщина корпуса 8,1 мм, вес 191 г.
Ранее в этой линейке устройств были представлены Realme 10 Pro Plus 5G, Realme 10 Pro 5G, Realme 10 5G и Realme 10 4G. Стоимость Realme 10s начинаются с 1099 юаней за версию 8/128 ГБ и достигает 1299 за 8/256 ГБ, пишет gadgets360.