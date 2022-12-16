Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Nvidia GeForce RTX 4080 внезапно стала самой продаваемой видеокартой на Newegg
RTX 4090 заняла только 3-е место
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Видеокарты серии Nvidia RTX 40, а именно выпущенные пока модели RTX 4090 и RTX 4080, оказались достаточно востребованными среди состоятельных любителей компьютерных игр. В американском магазине Newegg модель GeForce RTX 4080 заняла первое место в списке продаваемых видеокарт, а флагманская модель RTX 4090 замыкает тройку лидеров.

реклама

Это довольно неожиданный результат, так как совсем недавно говорилось о слабом спросе на GeForce RTX 4080 по причине её завышенной цены. В статистике Newegg лидирует модель Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC по цене $1269,99. В пятёрку входят и карты прошлого поколения GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti за счёт своей более низкой стоимости.

AMD Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6600 уступают новому флагману Nvidia RTX 4090, хотя цены на них несопоставимы: $1599,99 против $479 и $329 соответственно. При этом в статистике магазина Amazon расстановка другая. Там лидирует GeForce RTX 3060, 4080 и 4090 значительно уступают ей. GeForce RTX 4090 только 15-я, а RTX 4080 вообще 28-я.

Откуда взялась такая разница в показателях двух магазинов? Amazon торгует по всему миру далеко не только компьютерными комплектующими, в отличие от Newegg. Из этого можно предположить, что на Newegg целенаправленно приходят компьютерные энтузиасты в поисках самых продвинутых компонентов, а на Amazon приходят все подряд и кладут в одну корзину видеокарту и новые кроссовки.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Совсем недавно были представлены карты AMD Radeon RX 7900 XT и XTX за $899 и $999. На сайте Newegg они пока в конце рейтинга, но это может поменяться по итогам декабря. Сообщалось, что AMD выпустит в этом квартале 200 тысяч карт, так что дефицита быть не должно, пишет WCCFTech.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеока
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
ASUS выпустила видеокарты ROG STRIX GeForce RTX4090 и 4080 в белом цвете
Количество игр с поддержкой масштабирования AMD FSR 2 перевалило за сотню
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
70
GeForce RTX 4070 Ti показалась в Geekbench тесте OpenCL — производительность RTX 3080 Ti
13
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
12
Сколько денег вы готовы потратить на видеокарту – 5 игровых моделей для разумных геймеров
14
Microsoft признала ошибку в обновлениях для Windows 11 и Windows 10 22H2
+
Стоит ли смотреть на 75-летнего Сталлоне в роли крутого мачо-мафиози в новом сериале «Король Талсы»
2
Китай: США «обманули» TSMC, заставив ее перенести передовые узлы в Аризону
32
Стоит ли тратить на компьютер 100 000р – почему обычным геймерам не нужны процессоры дороже 20 000р
12
CDPR подтвердила, что не вырезала никакой контент из обновлённой версии «Ведьмака 3»
+
6 видеокарт, которые вы не захотите купить – изучаем цены с внимательными читателями Overclockers
9
Биткоин пережил последний отчёт ФРС США за 2022 год – что ждать от цифрового золота под Новый год
+
Павел Дуров признан самым богатым человеком в ОАЭ - местные шейхи значительно беднее
+
Исследование: сколько стоит собрать игровой ПК в разных странах в 2022 году
22
Видео с российской межконтинентальной ядерной ракетой Ярс вызвало панику среди западных журналистов
1
The Witcher 3 оказалась неиграбельна – даже GeForce RTX 4090 не способна вытянуть культовую игру
16
Российских рабочих заставляют носить электронные браслеты для контроля физической активности
7
Как ЗРК Patriot испугался дрона-камикадзе Герань-3, и почему США отказали Украине в поставках ПВО
+
Попытка запуска первой в мире орбитальной ракеты Zhuque-2 на метановом топливе окончилась провалом
3
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 71 рубля
10
Самые быстрые SSD для разумных геймеров – стоит ли покупать HDD на 18 Тб в 2022 году
4

Популярные статьи

Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
1123
В США испытали гиперзвуковую ракету, стоит ли России опасаться и поставят ли ее на Украину
36
Очередные проблемы Linux систем - как лишиться операционной системы просто установив драйвер
132
Оптимизируем Sony PlayStation 4 Pro для комфортной игры
16
Обзор Machenike S15C: игровой ноутбук с i7 и RTX 3060 по адекватной цене
25
Кто виноват в потере рынка дискретных видеокарт компанией AMD (субъективное мнение)
164
Покупаем игровую консоль на барахолке - на что обратить внимание
34
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
129
5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
25

Сейчас обсуждают

m2896
15:21
Наказывать или не наказывать за использование ПО без лицензии - это компетенция корпораций, производящих ПО, а не государственной власти. Государство осуществляет лишь общее нормативное регулирование ...
В России могут ввести мораторий на наказание за использование нелицензионного ПО
Сева Шевченко
15:19
Ленина не трогай, червь! И не стоит в таком ракурсе, словно он зигует, его фотки таращить, фашистская ты мразь!
В 2023 году Украина получит сотни танков Т-72 - запасы советской военной техники исчерпаются нескоро
Мать шешенбека
15:18
генератор заправил?
Может ли Россия победить США и Европу в экономической войне, и стоит ли ждать помощи от союзников
Правдоруб
15:17
То есть вот это был не перевод стрелок, пиdaр?
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Шеша жив!
15:17
не знаю, но полагаю, что нет, ведь доказательств ты не предоставил следовательно, ты слит и опущен
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Шеша жив!
15:16
а зачем мне что то подтверждать тебе, если ты мне ни одного пруфа своих вскукареков так и не предоставил
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Spike Rus
15:15
Опять это искусственное нагнетание, а вдруг- а вдруг.....
Приедет ли в Россию новое компьютерное железо, и что будет с ценами – прогноз на 2023 год
Правдоруб
15:15
Да, вскукареками два раза слили под чистую вашу эллЫтную 93 бригаду. Слейся в унитаз дepьмо тупое, правда глазки заколола
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Ky2ky
15:15
Возможно. НО всерано это АНАЛлитеги.
Аналитики Morgan Stanley назвали акции AMD самыми перспективными ценными бумагами сектора в 2023 году
Вячеслав Ермолаев
15:15
Ну я понимаю, ты вчера родился, и точно не видишь разницу с сегодняшним днём и вчерашним днём. Посоветую просто сравнить 2008 и 2022 годы. Про начало двухтысячных я уже не говорю..
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем