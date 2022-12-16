RTX 4090 заняла только 3-е место

Видеокарты серии Nvidia RTX 40, а именно выпущенные пока модели RTX 4090 и RTX 4080, оказались достаточно востребованными среди состоятельных любителей компьютерных игр. В американском магазине Newegg модель GeForce RTX 4080 заняла первое место в списке продаваемых видеокарт, а флагманская модель RTX 4090 замыкает тройку лидеров.

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Это довольно неожиданный результат, так как совсем недавно говорилось о слабом спросе на GeForce RTX 4080 по причине её завышенной цены. В статистике Newegg лидирует модель Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming OC по цене $1269,99. В пятёрку входят и карты прошлого поколения GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti за счёт своей более низкой стоимости.

AMD Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6600 уступают новому флагману Nvidia RTX 4090, хотя цены на них несопоставимы: $1599,99 против $479 и $329 соответственно. При этом в статистике магазина Amazon расстановка другая. Там лидирует GeForce RTX 3060, 4080 и 4090 значительно уступают ей. GeForce RTX 4090 только 15-я, а RTX 4080 вообще 28-я.

Откуда взялась такая разница в показателях двух магазинов? Amazon торгует по всему миру далеко не только компьютерными комплектующими, в отличие от Newegg. Из этого можно предположить, что на Newegg целенаправленно приходят компьютерные энтузиасты в поисках самых продвинутых компонентов, а на Amazon приходят все подряд и кладут в одну корзину видеокарту и новые кроссовки.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Совсем недавно были представлены карты AMD Radeon RX 7900 XT и XTX за $899 и $999. На сайте Newegg они пока в конце рейтинга, но это может поменяться по итогам декабря. Сообщалось, что AMD выпустит в этом квартале 200 тысяч карт, так что дефицита быть не должно, пишет WCCFTech.