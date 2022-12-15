Очередной флагманский смартфон Motorola для начала появится в Китае

В четверг компания Motorola анонсировала в Китае новый смартфон премиального уровня Moto X40. Он выходит на смену прошлогоднему Moto X30 и приносит немало новшеств.

реклама

В частности, здесь есть экран с частотой обновления 165 Гц и зарядка мощностью 125 Вт. Диагональ экрана 6,7 дюйма при разрешении Full HD+ и поддержке HDR. Это панель AMOLED с 10-битным цветом, под которой находится сканер отпечатков пальцев.

Сзади три камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Рядом сверхширокоугольная камера тоже 50 Мп и телефото 12 Мп. Разрешение передней камеры 60 Мп.

Используется процессор Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ хранилище UFS 4.0. Применяется трёхмерная система жидкостного охлаждения при интенсивных нагрузках.

Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мАч, мощность зарядки 125 Вт, беспроводной зарядки 15 Вт. Установлена система Android 13 с оболочкой MyUI 5.0. Ещё есть рейтинг IP68, что означает защиту от воды и пыли. Стереодинамиками на этом аппарате поддерживают Dolby Atmos. Есть порт USB Type-C для зарядки и слот для установки двух SIM-карт. Поддерживаются стандарты связи 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, двухчастотный GPS и NFC.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Moto X40 стоит от 3399 юаней за 8/256 ГБ и до 4299 юаней за 12/512 ГБ для. Аппарат предлагается в чёрном и синем цветовых вариантах, пишет bgr.