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Сенат США одобрил законопроект о запрете TikTok в государственных учреждениях
Палата представителей США должна проголосовать за него, прежде чем он станет законом
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Законопроект о запрещении сервиса TikTok на правительственных устройствах, представленный сенатором Джошем Хоули, республиканцем от штата Миссури, преодолел важный барьер. Члены Сената США единогласно проголосовали за него, чтобы запретить приложение TikTok на всех государственных смартфонах и других электронных устройствах. Одобрение этой инициативы показывает обеспокоенность властей тем, что находящаяся в Китае компания ByteDance может собирать информацию у граждан США и отдавать её правительству Китая. В ноябре директор ФБР Крис Рэй предупредил законодателей, что китайское правительство может применять TikTok для проведения «операций влияния» или для «технической компрометации» миллионов устройств.

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Bloomberg пишет, что законопроект направлен на запрет установки TikTok на правительственные устройства. При этом в нём есть исключения для «правоохранительной деятельности, интересов и деятельности в области национальной безопасности и исследователей в сфере безопасности». Хоули называет приложение «троянским конем Коммунистической партии Китая» и считает, что ему не место на правительственных устройствах, пока оно не разорвёт связи с Китаем. Представитель TikTok Брук Оберветтер сообщила Bloomberg, что Хоули «выдвинул предложение, не отвечающее интересам национальной безопасности США».

Несколько дней назад сенатор Марко Рубио (R-FL) и член палаты представителей Майк Галлахер (R-WI) подали отдельный законопроект с целью полного запрета TikTok в США. Законопроект запрещает все социальные сети из Китая, России, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Венесуэлы. Рубио критикует администрацию президента за то, что она «не предприняла ни единого значимого действия для защиты американских пользователей от угрозы TikTok».

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Отдельные штаты уже запретили установку TikTok на государственные устройства, пишет Engadget.

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