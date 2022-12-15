Компания Google даёт пользователям возможность настраивать браузер Chrome разными способами. Среди них установка расширений от разных производителей, которые добавляют функциональность в браузер. Конец года является временем подведения итогов. Даже таких, как лучшие за год расширения для Chrome по мнению Google.
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В своём блоге компания назвала эти расширения в категориях «Продуктивность», «Фокус», «Игры и просмотр», «Обучение».
В категории «Продуктивность» выбор следующий:
- Tango. Приложение, автоматически создающее руководство, когда вы записываете свои действия.
- SwiftRead: приложение с обещанием повысить вашу скорость чтения в два-три раза.
- Liner: исследовательский инструмент с возможностью выделять, сохранять, упорядочивать и получать рекомендации по чтению.
- Compose AI: инструмент для написания ИИ.
- Visbug: инструмент для дизайнеров, в котором они могут вносить изменения в текст и изображения на сайтах.
- Check US Visa Slots: позволяет проверить наличие виз в США.
В категории «Фокус» выбраны расширения Workona Tab Manager и CrXMouse Chrome Gestures. Первое помогает управлять вкладками, второе создаёт настраиваемые ярлыки навигации с помощью мыши.
В категории «Игры и просмотр» Google тоже назвала два расширения. RoPro предназначается для игроков в Roblox, принося в игру уникальные возможности. Расширение eJoy позволяет смотреть фильмы и видео с двумя субтитрами одновременно на разных языках для изучения языка.
В категории «Обучение» названо тоже два расширения. Одним стал цифровой помощник по математике Equatio, другим MyBib: Free Citation Generator, пишет Androidauthority.