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Google назвала лучшие расширения для браузера Chrome по итогам 2022 года
Google выбрала лучшие расширения в четырёх категориях
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Компания Google даёт пользователям возможность настраивать браузер Chrome разными способами. Среди них установка расширений от разных производителей, которые добавляют функциональность в браузер. Конец года является временем подведения итогов. Даже таких, как лучшие за год расширения для Chrome по мнению Google.

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В своём блоге компания назвала эти расширения в категориях «Продуктивность», «Фокус», «Игры и просмотр», «Обучение».

В категории «Продуктивность» выбор следующий:

  • Tango. Приложение, автоматически создающее руководство, когда вы записываете свои действия.
  • SwiftRead: приложение с обещанием повысить вашу скорость чтения в два-три раза.
  • Liner: исследовательский инструмент с возможностью выделять, сохранять, упорядочивать и получать рекомендации по чтению.
  • Compose AI: инструмент для написания ИИ.
  • Visbug: инструмент для дизайнеров, в котором они могут вносить изменения в текст и изображения на сайтах.
  • Check US Visa Slots: позволяет проверить наличие виз в США.

В категории «Фокус» выбраны расширения Workona Tab Manager и CrXMouse Chrome Gestures. Первое помогает управлять вкладками, второе создаёт настраиваемые ярлыки навигации с помощью мыши.

В категории «Игры и просмотр» Google тоже назвала два расширения. RoPro предназначается для игроков в Roblox, принося в игру уникальные возможности. Расширение eJoy позволяет смотреть фильмы и видео с двумя субтитрами одновременно на разных языках для изучения языка.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В категории «Обучение» названо тоже два расширения. Одним стал цифровой помощник по математике Equatio, другим MyBib: Free Citation Generator, пишет Androidauthority.

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