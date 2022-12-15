Google выбрала лучшие расширения в четырёх категориях

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

Компания Google даёт пользователям возможность настраивать браузер Chrome разными способами. Среди них установка расширений от разных производителей, которые добавляют функциональность в браузер. Конец года является временем подведения итогов. Даже таких, как лучшие за год расширения для Chrome по мнению Google.

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В своём блоге компания назвала эти расширения в категориях «Продуктивность», «Фокус», «Игры и просмотр», «Обучение».

В категории «Продуктивность» выбор следующий:

Tango. Приложение, автоматически создающее руководство, когда вы записываете свои действия.

SwiftRead: приложение с обещанием повысить вашу скорость чтения в два-три раза.

Liner: исследовательский инструмент с возможностью выделять, сохранять, упорядочивать и получать рекомендации по чтению.

Compose AI: инструмент для написания ИИ.

Visbug: инструмент для дизайнеров, в котором они могут вносить изменения в текст и изображения на сайтах.

Check US Visa Slots: позволяет проверить наличие виз в США.

В категории «Фокус» выбраны расширения Workona Tab Manager и CrXMouse Chrome Gestures. Первое помогает управлять вкладками, второе создаёт настраиваемые ярлыки навигации с помощью мыши.

В категории «Игры и просмотр» Google тоже назвала два расширения. RoPro предназначается для игроков в Roblox, принося в игру уникальные возможности. Расширение eJoy позволяет смотреть фильмы и видео с двумя субтитрами одновременно на разных языках для изучения языка.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В категории «Обучение» названо тоже два расширения. Одним стал цифровой помощник по математике Equatio, другим MyBib: Free Citation Generator, пишет Androidauthority.