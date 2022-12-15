Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии и Национального университета Йокогамы в Японии создали новый тип материала положительного электрода. На его основе можно будет создавать очень прочные твердотельные аккумуляторы.
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Такие аккумуляторы имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными литий-ионными. В них применяются как твёрдые электроды, так и твёрдые электролиты вместо жидкого или гелеобразного электролита литий-ионных батарей. Недостатком такого решения была долговечность. Повторная зарядка может стать причиной необратимых повреждений, так что аккумуляторы не годились для коммерческого использования.
Теперь в рамках лабораторных испытаний батарея ёмкостью 300 мАч с новым материалом положительного электрода не деградировала на протяжении сотен циклов перезарядки. Адъюнкт-профессор Университета Нового Южного Уэльса Нирадж Шарма говорит, что отсутствие уменьшения ёмкости в течение 400 циклов зарядки свидетельствует о превосходных характеристиках материала по сравнению материалами из обычных полностью твердотельных элементов. К тому же появится возможность значительно уменьшить стоимость аккумуляторов, что может сыграть важную роль на рынке электромобилей.
Многие, включая инженера BMW Саймон Эрхард, говорят о невозможности дальнейшего развития литий-ионных батарей и что им на смену должны прийти твердотельные батареи. Это произойдёт не только в электромобилях. Аккумуляторы смартфонов со временем тоже деградируют и их ёмкость сокращается.
Исследователи надеются, что дальнейшее улучшение материала электрода позволит создавать коммерческие продукты. Однако, это далеко не первая за последние годы новость о новых аккумуляторах, которые так и не воплотились в реальные продукты, напоминает Techspot.