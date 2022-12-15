Взамен представлена бесплатная версия Unreal Tournament 3 с поддержкой кроссплатформенной игры

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

Компания Epic Games сообщила, что собирается начать отключение устаревших онлайн-сервисов и серверов игр. В часть из них можно будет продолжить играть офлайн.

реклама

С 24 января в следующих играх будут отключены все сетевые службы:

Epic начала удалять эти игры с цифровых витрин и отключать внутриигровые покупки. Версии Hatoful Boyfriend и Hatoful Boyfriend: Holiday Star для Mac и Linux тоже убрали, как и мобильную игру DropMix. Battle Breakers уберут 30 декабря, а Epic возместит все внутриигровые покупки за последние 180 дней.

Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, приложение Rock Band Companion и SingSpace закроют 24 января.





рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Epic постарается успокоить недовольных фанатов Unreal Tournament. В Steam появилась страница Unreal Tournament 3 X, где игра описывается как бесплатная версия классического шутера от первого лица с более чем полдюжины многопользовательских онлайн-режимов. Поддерживается кроссплатформенная игра между магазинами Steam, Epic Games Store и GOG, сообщает Techspot.