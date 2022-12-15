Компания Epic Games сообщила, что собирается начать отключение устаревших онлайн-сервисов и серверов игр. В часть из них можно будет продолжить играть офлайн.
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С 24 января в следующих играх будут отключены все сетевые службы:
Epic начала удалять эти игры с цифровых витрин и отключать внутриигровые покупки. Версии Hatoful Boyfriend и Hatoful Boyfriend: Holiday Star для Mac и Linux тоже убрали, как и мобильную игру DropMix. Battle Breakers уберут 30 декабря, а Epic возместит все внутриигровые покупки за последние 180 дней.
Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, приложение Rock Band Companion и SingSpace закроют 24 января.
Epic постарается успокоить недовольных фанатов Unreal Tournament. В Steam появилась страница Unreal Tournament 3 X, где игра описывается как бесплатная версия классического шутера от первого лица с более чем полдюжины многопользовательских онлайн-режимов. Поддерживается кроссплатформенная игра между магазинами Steam, Epic Games Store и GOG, сообщает Techspot.