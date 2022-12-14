Запрет на написание комментариев может составлять сутки и более

Стараясь сделать общение на своей платформе более приятным, сервис YouTube внёс изменение в политику касательно спама и оскорблений в комментариях. Если кто-то позволит себе подобные высказывания, он получит предупреждение. Google полагает, что предупреждение об удалении комментариев отобьёт желание публиковать негативные комментарии. Если провинившийся не поймёт с первого раза, он может получить запрет на написание комментариев на сутки или более.

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Google рассказала, во время тестирования результаты предупреждений об удалении комментариев и временная блокировка были обнадёживающими. Пока всё это относится только к комментариям на английском языке. Количество языков в этой системе должно вырасти в ближайшие месяцы. Компания просит пользователей оставлять отзыв, если им кажется, что их предупредили несправедливо.

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Помимо этого изменения, Google улучшила обнаружение спама в комментариях и за первую половину года удалила более свыше 1,1 млрд спам-комментариев. Было улучшено распознавание спам-ботов, что позволяет держать их подальше от комментариев реальных пользователей, пишет Neowin.