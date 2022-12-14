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Жидкостное охлаждение повышает надёжность хранения данных высокой плотности
Полностью погруженные в воду жёсткие диски лучше охлаждаются и уменьшается нагрузка на движущиеся части диска
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Жёсткие диски с жидкостным охлаждением выдают пониженное энергопотребление, меньшую вибрацию и поднимается эффективность теплопередачи по сравнению с воздушным охлаждением. Это позволит будущей серверной инфраструктуре лучше охлаждать более плотно упакованные серверы хранения. Плотность хранения данных увеличивается по мере того, как интернет становится всё старше и крупнее.

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Производитель прецизионного иммерсионного охлаждения Iceotope провёл исследование совместно с компанией Meta*. Проверялась эффективность охлаждения жёстких дисков высокой плотности в серверах. По данным Iceotope, объём данных на каждого человека в интернете резко возрастет в ближайшие годы. Исследование должно было показать, сможет ли жидкостное охлаждение улучшить работу большого числа жёстких дисков и серверов хранения. Предположительно, к 2025 году каждый человек ежедневно будет генерировать 463 экзабайта данных при использовании ИИ, потокового видео и всего остального.

Инфраструктура начнёт потреблять больше энергии, так как ёмкость хранилищ будет расти. Это потребует большего охлаждения. Iceotope смогла изучить жидкостное охлаждение благодаря переходу на жёсткие диски с гелием, которые не пропускают воздух.

Применялась однофазная иммерсионная система охлаждения из двух узлов с одним сокетом, двух карт расширения, сетевого адаптера и платы распределения питания в форм-факторе 4OU с 72 жёсткими дисками с гелием. Сервер погрузили в специальную непроводящую электричество жидкость для отвода тепла от сервера.

В итоге зафиксировано несколько улучшений производительности сервера. Температура каждого жёсткого диска уменьшилась на 3°C независимо от их расположения в корпусе сервера. Энергопотребление системы охлаждения тоже стало меньше. Сервер работал почти бесшумно за счёт уменьшения акустических вибраций. Это должно повысить долговечность жёстких дисков, которые избавятся от лишней нагрузки на свои движущиеся части.

Iceotope не упомянула, когда её серверы с жидкостным охлаждением поступят в продажу. Поскольку тест оказался успешным, рано или поздно это должно случится, пишет Techspot.


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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

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#жёсткие диски #охлаждение #серверы
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