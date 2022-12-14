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Анонсированы умные очки Oppo Air Glass 2 и монитор здоровья Ohealth H1
Oppo представила ряд новинок на мероприятии INNO DAY 2022
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На мероприятии INNO DAY 2022 компания Oppo представила несколько устройств, в число которых входит аудиосистема на чипе MariSilicon Y Bluetooth, очки виртуальной реальности Air Glass 2 и семейный монитор здоровья OHealth H1. С их помощью компания продвигает умные развлечения, умную производительность, умное здоровье и умное обучение, как она называет свои инициативы.

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Air Glass 2 представляют собой очки дополненной реальности второго поколения. Очки первого поколения были показаны на INNO DAY 2021 годом ранее. Они должны были заниматься переводом в реальном времени, навигацией и не только. Тогда это была только насадка на обычные очки, но Air Glass 2 представляют собой отдельные очки.

Air Glass 2 получили прочную конструкцию и весят всего 38 г. Применяется первая в мире полимерная дифракционная волноводная линза SRG, которую разработала сама Oppo. Очки поддерживают коррекцию зрения и тем самым практически неотличимы от обычных очков. Еще они поддерживают телефонные звонки, переводы в реальном времени, навигацию на основе местоположения, преобразовывают голос в текст и т.д.

Air Glass 2 призваны вывести «взаимодействие человека и машины» на новый уровень. Производитель пока не назвал цены и сроки начала продаж очков.

Было представлено устройство для отслеживания состояния здоровья OHealth H1. Это первый продукт Oppo в новом суббренде умного здравоохранения OHealth. Перед нами семейный монитор здоровья, сочетающий шесть функций мониторинга данных о здоровье в одном устройстве для всей семьи.

В отличие от традиционного медицинского оборудования, OHealth H1 отличается эстетичным внешним видом со скруглёнными краями и концентрическим овальным дизайном, а весит всего 95 г. Это позволяет носить его с собой.

На получение результатов от устройства уходит 30 секунд. Монитор умеет контролировать уровень кислорода в крови, ЭКГ, сердечно-лёгочную аускультацию, частоту сердечных сокращений, качество сна и температуру тела. Применяются высокоточные датчики и лучшие алгоритмы для сбора точных данных.

Полученные данные можно интерпретировать в приложении. Там есть диагностика с помощью искусственного интеллекта, ежедневное управление здоровьем и функции телемедицины. Алгоритмы ИИ от Oppo могут обнаруживать неполадки на ЭКГ и сердечно-лёгочных звуках и помогать в диагностике и лечении.

Для людей с хроническими заболеваниями, как гипертония и ХОБЛ, приложение особенно актуально. Оно может выдавать напоминания, что пора провести измерения, помогая тем самым сформировать привычку следить за состоянием организма. Анализ долгосрочных данных улучшит лечение и приём лекарств.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
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RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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Сведений о цене и дате начала продаж этого устройства пока тоже нет. Это был первый день мероприятия INNO DAY 2022, так что эти анонсы могут быть не последними, пишет Pocketnow.

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#oppo #умные очки
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