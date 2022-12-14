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Apple выпустила iOS 16.2 с изменениями в Always On Display и улучшенной безопасностью
Появился режим караоке в Apple Music и приложение цифровой доски Freeform
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На конец года компания Apple припасла обновления программного обеспечения своих устройств. Выпущена версия системы iOS 16.2 с акцентом на безопасность. В частности, в систему добавлена опция Advanced Data Protection, обеспечивающая сквозное шифрование большего количества данных в хранилище iCloud. К числу таких данных относятся резервные копии устройств, содержимое сообщений, заметки и фотографии. Apple ограничила обмен через AirDrop. На обмен с первым встречным даётся только 10 минут, а далее обмен автоматически возвращается только к списку контактов. Так можно будет избежать неприятных посылок на своё устройство со стороны любителей подшутить.

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Это обновление может пригодиться на iPhone 14 Pro или Pro Max. Там можно скрывать обои и уведомления при активации постоянно включенного дисплея. Это обеспечивает конфиденциальность и показывает, что аппарат не активен, а то некоторым кажется, будто экран горит словно при поступлении звонка или сообщения. Появятся трансляции матчей MLB, NBA и Premier League на всех iPhone, но нужна модель 14 Pro для просмотра на главном экране через Dynamic Island.

Выпущено давно обещанное приложение цифровой доски Freeform. Режим караоке добрался до Apple Music, в приложении «Погода» теперь есть раздел новостей. Если iPhone применяется для управления умным домом, Apple предлагает в приложении Home новую архитектуру, более быструю и надёжную.

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RTX 3070 за 46 тр в E2E4
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MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
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Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
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Также представлены версии систем iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1. В них тоже есть Advanced Data Protection, Freeform и обновлённое приложение Home. WatchOS 9.2 понравится велосипедистам и бегунам, желающим улучшить свои показатели на ранее уже пройдённом маршруте, пишет Engadget.

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