Несколько недель назад компания LG представила игровой монитор UltraGear 27GR95QE. Невзрачный модельный номер не должен вводить в заблуждение, поскольку это довольно особенный монитор. Он обладает плоской 27-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560 1440, временем отклика от серого к серому 0,03 мс и покрытием цветового диапазона DCI-P3 в 98,5%.
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Частота обновления в 240 Гц делает 27GR95QE идеальным для динамичных игр. Это же относится к технологиям AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatibility. Имеется и значок VESA Adaptive-Sync. Это позволяет монитору хорошо справляться с играми, где видеокарта не способна выдать постоянную частоту 240 кадров/с.
Можно применять 27GR95QE и для консольных игр текущего поколения благодаря наличию двух портов HDMI 2.1. Поддержка HDR10 и коэффициент контрастности 1500000:1 делает монитор пригодным и для мультимедийного контента. На сайте LG не упоминается, какую сертификацию DisplayHDR имеет 27GR95QE. Скромная яркость в 200 нит ставит под вопрос возможности в плане HDR.
В США монитор будет стоить $1000, продажи начнутся в январе. Это дороже аналогичных мониторов LED, но преимущества OLED могут того стоить.
Названы также цены на модель LG 45GR95QE, 45-дюймовую сверхширокую версию 27GR95QE. Стоимость составляет $1700, продажи начнутся в следующем году, пишет Techspot.