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MacBook Air с панелью OLED 13,3 дюйма выпустят в 2024 году
Экран станет ярче и экономичнее
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По мнению аналитика Росса Янга, компания Apple может перейти с панелей IPS LCD на ноутбуках MacBook Air M2 к панелям OLED на модели 2024 года выпуска, при этом сохранив размер экрана. При этом пока ничего неизвестно о поддержке технологии ProMotion.

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Как видим, речь идёт о технологии OLED, а не mini-LED. Технология ProMotion есть на всех устройствах Apple с экранами типа mini-LED.

Главным преимуществом MacBook Air 2024 года может стать отсутствие дополнительной подсветки экрана. Дисплеи смогут выдавать улучшенный цветовой диапазон, стать ярче и расходовать меньше энергии, благодаря чему увеличится продолжительность работы ноутбуков. Apple может планировать также представить более крупный 15-дюймовый MacBook Air в следующем году, но неизвестно, будет там OLED или нет.

Несмотря на все преимущества, экраны OLED могут обойтись дороже, а не склонная к альтруизму Apple наверняка переложит эти расходы на покупателей, подняв цены. Также не стоит забывать про важность охлаждения. Нынешняя версия на чипах M2 обходится без вентиляторов, так что при нагрузках производительность падает. Один тест показал, что ноутбук теряет около 25% производительности в многоядерных тестах по сравнению с последним MacBook Pro. На YouTube один из авторов смог решить эту проблему термопрокладками за $15.

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MacBook Air следующего года скорее всего появится на процессоре M3, а в 2024 году на M4 на техпроцессе 3 нм TSMC второго поколения, считает WCCFTech.

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#apple #ноутбуки #macbook
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